Çin'in Ankara Büyükelçiliği Akşener ve Yavaş'a yanıt verdi, Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Barın Katliamı" etiketini kullanarak "Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı anıyorum, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız" demişti.
Yavaş ve Akşener’in, Sincan’ın Barın kentinde 1990’da yaşanan olayla ilgili paylaşımlarına Çin'in Ankara Büyükelçiliği "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır" yanıtını verdi.
Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a yönelik paylaşım sonrası Çin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'la görüştü.
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