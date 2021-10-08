  • BIST 1.399,760
  • Altın 505,21
  • Dolar 8,8950
  • Euro 10,2850
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Çin’in Ay’dan getirdiği kaya örneklerinin 2 milyar yaşında olduğu belirlendi

» »
Çin’e ait “Çang’ı-5” keşif aracının Ay’dan topladığı kaya örneklerinin, 2 milyar yaşında olduğu ortaya çıktı.
Çin’in Ay’dan getirdiği kaya örneklerinin 2 milyar yaşında olduğu belirlendi

Çin’e ait “Çang’ı-5” keşif aracının Ay’dan topladığı kaya örneklerinin, 2 milyar yaşında olduğu ortaya çıktı.

BBC’nin haberine göre, Aralık 2020’de Ay’a gönderilen “Çang’ı-5” keşif aracının getirdiği taş ve toprak örneklerinin beklenenden daha genç olduğu aktarıldı.

Bilim insanları, Ay’ın Dünya'ya bakan yüzeyindeki Procellarum bölgesinden toplanan, lav akımıyla oluşan bazalt kayalarının 2 milyar yaşında olduğunu açıkladı.

'Dünya'nın çekim gücü Ay'ı gerip esnetmiş olabilir'

Bilim insanları, geç volkanik aktiviteyi açıklamak için Ay'ın bu bölgesinde ısı sağlayan bir şey olması gerektiğini söylüyor.

Manchester Üniversitesinden Dr. Katherine Joy, "Belki Ay kendi yörüngesinde ileri geri sallanarak gelgit ısınması olarak adlandırdığımız netice ortaya çıktı" dedi.

Joy, Ay'ın Dünya'da gelgit dalgaları oluşturması örneğinde olduğu gibi Dünya'nın çekim gücünün Ay'ı gerip esnetmiş ve bu yolla sürtünme kaynaklı erimeye neden olmuş olabileceğini belirtti.

Çalışmanın ayrıntıları “Science” dergisinde yayınlandı.

"Çang'ı-5" Ay'dan taş ve toprak örnekleri toplamak üzere yollamıştı

Daha önce Apollo astronotları tarafından toplanan kaya örneklerinin 3 milyar yaşın üzerinde olduğu bildirilmişti.

Çin'in Ay'dan taş ve toprak örnekleri toplamak üzere yolladığı "Çang'ı-5" uzay aracı 16 Aralık 2020’de dünyaya dönmüştü.

İniş ve kalkış aksamları, uydu ve örnek modülünden oluşan uzay aracı 24 Kasım 2020'de Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Hainan eyaletindeki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Çang'ı-5, ABD'nin 1970'lerdeki Apollo ve Sovyetler Birliği'nin Luna görevlerinden bu yana, 40 yılı aşkın zaman sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren ilk uzay aracı oldu.

2019'da Çang'ı-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin-Tayvan hava sahası gerginliğinin bölge güvenliğine etkileri06 Ekim 2021 Çarşamba 12:47
  • Çin jetleri Tayvan hava sahasına girdi05 Ekim 2021 Salı 13:01
  • Japonya'da nüfusun yüzde 61'i çift doz aşılandı05 Ekim 2021 Salı 11:32
  • Japonya'nın yeni başbakanı Kişida Fumio göreve başladı05 Ekim 2021 Salı 11:01
  • Çin devlet medyasından Tayvan'a "savaş uyarısı" yorumu05 Ekim 2021 Salı 10:44
  • Koreler arasında 2 ay sonra ilk telefon görüşmesi04 Ekim 2021 Pazartesi 13:01
  • Japonya’nın yeni başbakanı seçildi04 Ekim 2021 Pazartesi 10:02
  • Japon prenses, ‘halktan biri’yle evleniyor: Unvanından ve 150 milyon yenden vazgeçti03 Ekim 2021 Pazar 11:48
  • Çin'in eski adalet bakanı hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldı03 Ekim 2021 Pazar 10:44
  • Japonya’da OHAL sona erdi… Sokaklar doldu taştı02 Ekim 2021 Cumartesi 18:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti