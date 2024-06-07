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Çin'in en yüksek şelalesine borudan su verildiği ortaya çıktı

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Çin'de bir doğa yürüyüşçüsü Çin'in en yüksek kesintisiz şelalesi olarak tanınan Yuntai Dağı Şelalesi'nden gelen suyun kaya yüzeyine takılmış bir borudan geldiğini gösteren bir video yayımladı.
Çin'in en yüksek şelalesine borudan su verildiği ortaya çıktı

Sosyal medyada viral hale gelen video, ilk kez yayımlandığı Pazartesi gününden bu yana 70 binden fazla beğeni aldı.

Yuntai turizm parkının işletmecileri, ziyaretçilerinin kurak mevsimde buraya geldiklerine değdiğini hissetmeleri için "küçük bir iyileştirme" yaptıklarını belirttiler.

"Farisvov" adlı kullanıcı sosyal medyada, "Yuntai Şelalesi'nin kaynağına kadar tüm zorluklara katlanıp sadece bir boru gördüğümü anlatan hikaye" başlıklı bir video paylaştı.

Bunun ardından "Yuntai Şelalesi'nin kaynağı birkaç borudan ibaret" konusu sosyal medyada trend olmaya başladı.

Video Çin'in Twitter'ı Weibo'da 14 milyondan fazla, Çin'in TikTok'u Douyin'de ise yaklaşık 10 milyon kez görüntülendi. Tepkiler sonucunda yerel yönetimden yetkililer inceleme için parka gönderildi.

Çin'de devlete ait yayın kuruluşu CCTV'ye göre, işletmecilere olaydan ders almaları ve şelalenin durumunu turistlere önceden açıklamaları istendi.

Park, daha sonra şelale adına "Kimseyle bu şekilde tanışmayı beklemiyordum" şeklinde bir paylaşım yaptı;

"Manzaramın beni her görmeye geldiğiniz mevsimde en güzel halimde olacağımı garanti edemiyorum.

"Arkadaşlarımla buluşurken elimden gelenin en iyisini yapmak için kurak mevsimde küçük bir iyileştirme yaptım."

Henan eyaletinin merkezinde bulunan 312 metrelik Yuntai Şelaleleri, UNESCO Global Jeoparkı listesindeki Yuntai Dağı Jeoparkı'nın içinde yer alıyor.

Her yıl milyonlarca ziyaretçi, bir milyar yıldan daha önce oluşmuş jeolojik yapıları görmek için buraya seyahat ediyor.

Park yetkilileri CCTV'ye şelaleye su pompalamak için kullandıkları suyun kaynak suyu olduğunu ve doğal manzaraya zarar vermeyeceğini söyledi.

Pek çok sosyal medya kullanıcısının bu durumu anladığı görüldü.

Douyin'de yaklaşık 40 bin kez beğenilen bir yorumda, "Yuntai park: Bu kişinin yapacak daha iyi işleri yok mu?" ifadeleri yer aldı.

Weibo'daki bir kullanıcı, "Yapılmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde insanlar bir şey göremezlerse hayal kırıklığına uğrarlar" dedi.

Ama eleştiriler de yöneltildi.

Bir Weibo kullanıcısı paylaşımında, "Bu, doğal düzene ve turistlere saygı göstermemek" diye yazdı.

Douyin'de bir başka kullanıcı da "Artık nasıl 'bir numaralı şelale' denilebilir?" yorumunu yaptı.

Çin'deki ünlü şelaleleri "iyileştirmek" için bundan önce de yapay önlemler alınmıştı.

Güneybatı Guizhou eyaletindeki ünlü turizm merkezi Huangguoshu Şelalesi'nin kurak mevsimde akışını sürdürmesi için 2006 yılından bu yana yakındaki bir barajdan su yönlendiriliyor.

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