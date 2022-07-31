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Çin’in fırlattığı roket Hint Okyanusu’na düştü

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NASA, Çin tarafından 24 Temmuz'da fırlatılan "Long March 5B" roketinin Hint Okyanusu'na düşmesinin ardından Pekin'i gerekli bilgileri paylaşmamakla suçladı.
Çin’in fırlattığı roket Hint Okyanusu’na düştü

ABD Uzay Kuvvetleri, Çin tarafından 24 Temmuz’da fırlatılan “Long March 5B” roket parçalarının, dün yerel saatle 16.45 sıralarında Hint Okyanusu’na düştüğünü açıkladı.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Nill Nelson tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Çin, Dünya’ya düşen Long March 5B roketi için belirli yörünge bilgilerini paylaşmadı” ifadelerini kullandı.

Uzay çalışmaları yürüten tüm ülkelerin, enkazların oluşturabileceği risklerin önlenebilmesi için bu alanda izlenen teamüllere uyarak gerekli bilgileri ilgili tüm taraflarla paylaşmaları gerektiğini belirten Nelson, Çin’i bu bilgileri paylaşmamakla suçladı.

ÇİN’DEN SAVUNMA AÇIKLAMASI

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) ise, roketin yörünge bilgilerini yakından izlediklerini ve bir hafta içinde enkaz noktasına dair 4 kez açıklama yayımladıklarını söyledi.

Çin’in uzay istasyonuna ait çekirdek modülünü yörüngeye taşımak üzere geçtiğimiz yıl 29 Nisan’da yörüngeye fırlatılan bir Long March 5B roketi, modülün gövdeden ayrılmasının ardından kontrolden çıkarak Hint Okyanusu’nda Maldivler yakınlarında bir bölgeye düşmüştü.

Gelişmenin ardından NASA’dan yapılan açıklamada Çin’in uzay çalışmalarının güvenli olmadığı belirtilerek, Pekin’e şeffaf olma çağrısı yapılmıştı.

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