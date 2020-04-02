Çin’in gönderdiği tıbbi yardım ABD ablukası nedeniyle Küba’ya ulaşamıyor

Küba’nın Çin Büyükelçisi Carlos Miguel Pereira Hernández, elçiliğin sitesinden yaptığı açıklamada, Alibaba ve Jack Ma Vakfı’nın kurucusunun dünyanın dört bir yanına gönderdiği tıbbi yardımların ABD ablukası nedeniyle Küba’ya ulaştırılamadığını söyledi.

Pereira Hernández, “Küba için işler her zaman çok zor olmuştur” şeklinde başladığı açıklamasında insanlık dışı sürece dair bilgiler verdi. Çin’den gönderilen tanı kitlerini ve maskeleri taşıyan Kuzey Amerikalı şirketin, son anda verdiği bilgiye göre bu yardımları Küba’ya ulaştıramayacağını aktardı.

Küba Büyükelçisi, Jack Ma Vakfı’nın geçtiğimiz günlerde Trump’ın tüm ırkçı tutumlarına karşın ABD’ye 500 bin tanı kiti ve bir milyon maske ulaştırdığını da söyledi. Vakfın, Japonya, Güney Kore, İtalya, İran ve İspanya’ya da aynı yardımı yaptığını söyledi.

22 Mart itibariyle Latin Amerika ve Karayipler’de salgının kötü bir seyir izlemeye başlamasının ardından, buradaki ülkelere de tanı kiti ve maske gönderilmesi için hazırlıklar başlatıldı. Dünya genelinde toplamda 50’den fazla ülkeye sağlanan bu yardımlar, yürürlükteki Helms-Burton Yasası nedeniyle Küba’ya ulaştırılamıyor.