Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisinin Demeci

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao, Rum basınında bugün yer alan demecinde Ukrayna meselesi yanı sıra Kıbrıs sorununa da değindi.

Alithia gazetesine verdiği özel röportajda, ülkesinin, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade eden Yantao, bununla birlikte, bir ülkenin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliğine zarar vermemesi gerektiğine dair dogmayı da ortaya koydu.

Yantao, demecinde, Çin’in Ukrayna’daki mevcut durumla ilgili derin üzüntü duyduğunu ifade etmek istediğini, öte yandan Ukrayna meselesindeki mevcut durumun aniden ortaya çıkmadığını da belirtti.

Gazeteye demecinde, Çin ile Güney Kıbrıs’ın stratejik ortaklar olduğunu, aynı zamanda Çin’in Kıbrıs sorununda en başından bu yana objektif ve adil bir tutum muhafaza ettiğini ifade eden Yantao, Çin’in, Güney Kıbrıs’ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumasına ilişkin tüm çabalarını desteklediğini de belirtti.

Çin’in, uluslararası toplumun, Güney Kıbrıs’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyması, müdahil tarafları BM Güvenlik Konseyinin iki kesimli iki toplumlu federasyona ilişkin kararları çerçevesinde diyalog ve istişare yoluyla aralarındaki anlaşmazlıkları azaltmaya teşvik etmesi aynı zamanda müzakerelerin yeniden başlaması için şartlar oluşturmayı ve koşullar inşa etmeyi sürdürmesi gerektiğini savunduğunu ifade eden Yantao, Çin’in kapalı bölge Maraş’taki mevcut durumun değiştirilmesine yönelik herhangi bir tek taraflı faaliyete karşı olduğunu da sözlerine ekledi.