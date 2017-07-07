 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.527
  • Altın 142,831
  • Dolar 3,6335
  • Euro 4,1474
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

Çin'in ilk uçak gemisi Liaoning Hong Kong'da

» »
Çin'in ilk uçak gemisi Liaoning Hong Kong'da
Çin'in ilk uçak gemisi Liaoning, Hong Kong'un Çin egemenliğine dönüşünün 20. yılı kutlamaları kapsamında Hong Kong Limanı'na ulaştı.

Çin ana kıtası dışındaki ilk liman ziyaretini Hong Kong'a yapan uçak gemisine "Cinan" ve "Yinçuan" destroyerleri, "Yentay" fırkateyni, J-15 savaş uçakları ve helikopterlerden oluşan filo eşlik ediyor.

Ülkenin doğusundaki liman kenti Çingdao'dan yola çıkan ve sabah saatlerinde Hong Kong Limanı'na varan geminin ziyareti 11 Temmuz'a kadar sürecek.

20. yıl etkinlikleri çerçevesinde eski İngiliz kolonisi Hong Kong'a gelen Liaoning'in kapıları, hafta sonu ilk defa sivil halkın ziyaretine açılacak.

ZİYARETÇİLER GÜNLER ÖNCESİNDEN KUYRUĞA GİRDİ

Liaoning'i ziyaret etmek isteyen binlerce Hong Konglu, 2 bin biletten birini alabilmek için günler öncesinden askeri limanın girişinde kamp kurarak sıraya girdi.

Çin Savunma Bakanlığı, uçak gemisinin 5 günlük ziyaretin ardından olağan askeri eğitim tatbikatına katılmak üzere Hong Kong'tan ayrılacağını duyurmuştu.

Ülkenin ilk uçak gemisi, Eylül 2012'de Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) envanterine alınmıştı. Liaoning'in Sovyet yapımı platformu, Ukrayna'dan getirilmişti.

Tamamı yerli üretim olacak ikinci uçak gemisinin inşasını sürdüren Çin, bu geminin yapımını 2020'ye kadar tamamlamayı planlıyor.

Çin, eski İngiliz kolonisi Hong Kong'un egemenliğini kapitalist ekonomi modeli ve "üst seviyede özerklik" yapısını koruması koşuluyla 1997'de İngiltere'den devralmıştı. Gözlemciler, her ne kadar "tek ülke iki sistem" ilkesiyle idare edilse de Çin hükümetinin Hong Kong üzerindeki etkisini sürekli artırdığını ifade ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ukraynalı vekil kendini açık artırmaya çıkardı01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:41
  • Moskova’da fırtına can aldı! 2 ölü, 30 yaralı…01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:55
  • Hong Kong'un yeni lideri lam göreve başladı01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:13
  • Çin'den Filipinler'e 7,3 milyon dolarlık silah bağışı29 Haziran 2017 Perşembe 13:52
  • 80 yaşındaki yolcunun bozuk para totemi uçuşu 5 saat geciktirdi29 Haziran 2017 Perşembe 11:52
  • Moskova’dan Ankara’ya: 500 milyon doları ver, S-400’ü al29 Haziran 2017 Perşembe 11:50
  • Rusya’dan ABD’ye Suriye çıkışı29 Haziran 2017 Perşembe 11:49
  • Zaharova: ‘Rusya, ABD’ye karşılık verecek’29 Haziran 2017 Perşembe 11:46
  • Kuzey Kore’den Güney Kore’ye tehdit29 Haziran 2017 Perşembe 11:44
  • Kazakistan’da bugün senato seçimleri var28 Haziran 2017 Çarşamba 11:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti