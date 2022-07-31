Çin’in imalat göstergesinde şok daralma

Çin’de artan Covid-19 vakaları ve karantina önlemleri nedeniyle imalat göstergeleri temmuzda geriledi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı veriler imalat göstergelerinin beklentilerin altında kaldığına işaret ediyor.

Çin'de imalat göstergeleri temmuzda beklenmedik bir şekilde daraldı ve Covid-19 salgını ekonomik toparlanmayı tersine çevirdi.

Bloomberg'in haberine göre, Çin Ulusal İstatistik Bürosu pazar yaptığı açıklamada resmi imalat satınalma yöneticileri endeksinin (PMI) 49'a düştüğünü açıkladı. Endeks haziranda 50,2 düzeyinde kaydedilmişti. Bloomberg'in ekonomistler anketindeki medyan tahmine göre beklenti endeksin 50,3 şeklinde kaydedileceği yönündeydi.

Endeksteki 50'nin üzerindeki değerler bir önceki aya göre genişlemeye işaret ederken altındaki değerler daralma anlamına geliyor.

İNŞAAT VE HİZMETTE DE BEKLENTİLER TUTMADI

İnşaat ve hizmet sektörlerindeki faaliyeti ölçen imalat dışı göstergeyse bir önceki aya göre 54,7'den 53,8'e geriledi. Bu değer de 53,9'luk tahminin altında kaldı.

Covid-19 salgınının gidişatı nedeniyle hükümetin karantina önlemlerini önce hafifletip daha sonra sıkılaştırmak zorunda kalması yüzünden Çin'in ekonomik toparlanması kırılgan bir niteliğe sahip.

Çin'in Vuhan kentinde çıkan ilk salgından bu yana ülkenin ekonomisi ikinci çeyrekte en yavaş hızında büyüdü. Salgın, karantina önlemleri ve gayrimenkul piyasasındaki kriz nedeniyle ekonomistler Çin'in tüm yıla yönelik büyümesinin yüzde 4 veya altında olmasını bekliyor.

TÜRKİYE’DE DE VAKALAR ARTINCA ÜRETİM AKSADI

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Denizli'de de yakın zamanda artan Covid-19 vakaları sanayiciler arasında paniğe neden olmuştu.

22 Temmuz tarihli habere göre, artan vakalar nedeniyle üretimde aksamalar olduğunu belirten Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Özellikle bayramda yapılan ziyaretler, toplanan kalabalıklar corona vakalarının ciddi oranda artmasına neden oldu. Bayram sonrasında fabrikalardaki vaka sayıları hızla arttı. Üretimin etkilenmemesi için pandemi başındaki önlemlere geri döndük” ifadelerini kullanmıştı.

Keçeci ağustos ve eylülde salgının büyüyebileceğine dair de şöyle uyarmıştı:

“Maske, mesafe, araçlarda tekli oturma düzeni yemekhanedeki mesafe düzeni gibi tedbirlerimizi hızlıca yeniden uygulamaya geçirdik.Tüm üyelerimize de otoritelerden aldığımız bilgiler ışığından ağustos-eylül ayları gibi daha büyük salgının geleceği bilgisini de ilettik. Bizim gibi tüm sanayi sektörünün önlem alması büyük önem taşıyor.”