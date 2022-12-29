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Çin’in Kırsal Bölgelerinde Covıd-19 Hazırlığı Arttı

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Çin’in Kırsal Bölgelerinde Covıd-19 Hazırlığı Arttı
Çin’in Kırsal Bölgelerinde Covıd-19 Hazırlığı Arttı

Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana katı tedbirler uygulayan Çin, “sıfır vaka” politikasından vazgeçmesinin ardından artan vakalarla gündemde.


Bazı uluslararası sağlık uzmanları, ülkede koronavirüsün büyük ölçüde kontrolsüz biçimde yayıldığını ve muhtemelen her gün milyonlarca kişiyi enfekte ettiğini belirtiyor.


Her yıl, çoğu güney ve doğu kıyılarına yakın fabrikalarda çalışan yüz milyonlarca kişi, 22 Ocak’ta başlayacak Yeni Ay Yılı için kırsal bölgelere dönüyor.


China Daily gazetesi, kırsaldaki tedavi kapasitelerinin artırıldığını duyurdu.


Kimi hastanelerin acil servislerini genişlettiği, servisleri yoğun bakıma dönüştürmeye çalıştığı; kimilerininse gerekli ekipmanlar için çağrı yaptığı bilgisi verildi. 


Çin’de gelecek yıl 1 milyondan fazla kişinin koronavirüs nedeniyle ölebileceği belirtiliyor.

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