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Çin’in kontrolden çıkan uzay istasyonu dünyaya düştü

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Çin’in kontrolden çıkan Tiengong-1 (Gök Saray-1) uzay istasyonu atmosfere girdi. Dünya atmosferine giren Gök Saray-1'in çoğu kısmının Güney Pasifik'te yanarak parçalandığı açıklandı.
Çin’in kontrolden çıkan uzay istasyonu dünyaya düştü

Çin İnsanlı Uzay Mühendislik Ofisinden (CMSEO) yapılan açıklamaya göre, Gök Saray-1’in dünya atmosferine yerel saatle 8.15’te girdiği, düşüş yönünün ise Güney Pasifik’in ortası olduğu kaydedildi.

ATMOSFERDE PARÇALANDI
Uzunluğu 10,4 metre, ağırlığı 8,5 ton olan Gök Saray-1’in atmosfere girdiğinde çoğu kısmını yanarak parçalandığı ifade edildi.

Çin’in 29 Eylül 2011’de yörüngesine fırlattığı uzay istasyonu 2016’da görevini tamamlamıştı. Gök Saray-1, Çin’in çeşitli uzay araçlarına kilitlenerek uzay çalışmalarına katkıda bulunmuştu. Çinli yetkilililer cuma günü yaptıkları açıklamada ise uzay istasyonunun hiçbir parçasının yere ulaşmasını beklemediklerini ifade etmişti. 

DÜŞEBİLECEĞİ ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE DE VARDI
Kontrolden çıkan Gök Saray-1’in düşebileceği yerler arasında Türkiye de bulunuyordu. İtalya, İspanya, Japonya, Kore de uzay aracının infilak edebileceği yerler arasındaydı.

Ancak Tiangong'ın yeryüzünü tehdit edecek büyüklükte bir uzay aracı olmadığı aktarılmıştı.

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