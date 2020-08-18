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Çin’in koronavirüs aşısının fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

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Çin’in koronavirüs aşısının fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
Çin’in koronavirüs aşısının fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Çin’de devlete ait bir ilaç firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı bildirildi.

Aşının maliyeti ise 140 dolardan daha düşük olacak.


SinoPharm şirketinin yöneticisi Liu Cingcın, Çin Komünist Partisinin Guangming gazetesine yaptığı açıklamada, yıl sonunda piyasaya çıkacak COVID-19 aşısının 140 dolardan daha düşük bir fiyata mal olacağını ve 28 gün arayla iki doz yapılacağını söyledi.

Liu, büyük şehirlerde yaşayan işçi ve öğrencilere aşı uygulanması gerekeceğini ancak nüfus yoğunluğu bulunmayan kırsal kesimdekiler için böyle bir gerekliliğin bulunmadığını ifade etti. Liu Cingcın, “1,4 milyarlık nüfusumuzun hepsi aşı vurdurmak zorunda değil.” diye konuştu.

Kendisinin de bu aşıyı uygulattığını dile getiren SinoPharm’ın yöneticisi ayrıca şirketin yılda 220 milyon doz üretme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Çinli uzmanlar ve yöneticilerin deneme aşamasındaki aşılardan vurdurduğu yönündeki haberler, bilim çevrelerinde tartışma konusu olmuştu.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 52 bini aştı.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 777 bin 477 kişi öldü.

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