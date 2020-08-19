  • BIST 1.105
  • Altın 471,838
  • Dolar 7,3609
  • Euro 8,7875
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Çin’in koronavirüs aşısının fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

» »
Çin’de devlete ait bir ilaç firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı bildirildi.
Çin’in koronavirüs aşısının fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Çin’de devlete ait bir ilaç firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı bildirildi. Aşının maliyeti ise 140 dolardan daha düşük olacak.
SinoPharm şirketinin yöneticisi Liu Cingcın, Çin Komünist Partisinin Guangming gazetesine yaptığı açıklamada, yıl sonunda piyasaya çıkacak COVID-19 aşısının 140 dolardan daha düşük bir fiyata mal olacağını ve 28 gün arayla iki doz yapılacağını söyledi.

Liu, büyük şehirlerde yaşayan işçi ve öğrencilere aşı uygulanması gerekeceğini ancak nüfus yoğunluğu bulunmayan kırsal kesimdekiler için böyle bir gerekliliğin bulunmadığını ifade etti. Liu Cingcın, “1,4 milyarlık nüfusumuzun hepsi aşı vurdurmak zorunda değil.” diye konuştu.

Kendisinin de bu aşıyı uygulattığını dile getiren SinoPharm’ın yöneticisi ayrıca şirketin yılda 220 milyon doz üretme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Çinli uzmanlar ve yöneticilerin deneme aşamasındaki aşılardan vurdurduğu yönündeki haberler, bilim çevrelerinde tartışma konusu olmuştu.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 52 bini aştı.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 777 bin 477 kişi öldü.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salgının çıktığı #Wuhan'da binlerce kişi su parkındaki festivalde buluştu17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:54
  • Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 27,8 daraldı17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:45
  • Şi Cinping: Çin ekonomisinin temelinde yalnızca Marksizm olabilir, sosyalizmi asla unutamayız17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:39
  • Aşırı sıcaklar Japonya'da can alıyor: 27 kişi hayatını kaybetti17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:36
  • Rusya, koronavirüse karşı toplu aşılamaya bir ay içinde başlayacak16 Ağustos 2020 Pazar 18:26
  • Hindistan’da 13 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüze Sosyal Medyada Yoğun Tepki16 Ağustos 2020 Pazar 14:07
  • Güney Kore'den Zorla Çalıştırılan İşçilerin Tazminat Sorununun Çözümü İçin Japonya'ya Zeytin Dalı15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:52
  • Afganistan'da Taliban Saldırısında 5 Korucu Öldü15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:08
  • Çin-ABD gerginliği sürerken, Tayvan ABD ile F-16 anlaşması yaptı15 Ağustos 2020 Cumartesi 08:57
  • Asya-Pasifik Ülkelerinde Kovid-19 Artıyor13 Ağustos 2020 Perşembe 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti