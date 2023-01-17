  • BIST 5.315,03
  • Altın 1150.508
  • Dolar 18.7572
  • Euro 20.2462
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden greve gidiyor

Çin’in nüfusu 1961’den beri ilk kez azaldı

» »
Çin'in nüfusu, 2022'de 800 bin kişi azalarak,1961'den bu yana ilk kez geriledi. Doğum oranı 2022'de binde 6,77'ye gerileyerek ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.
Çin’in nüfusu 1961’den beri ilk kez azaldı

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, Çin ana karasının nüfusu 2021’de 1 milyar 412 milyon 600 bin iken, 2022’de 1 milyar 411 milyon 800 bin olarak belirlendi.

Ülke nüfusu, 1960’ların başında Komünist yönetimin tarımda kolektifleştirme hamlesine giriştiği dönemde yaşanan kuraklık ve kıtlık yıllarından bu yana ilk kez azaldı.

O dönemde 30 milyon kişinin yaşamını yitirmesi 1960 ve 1961 yıllarında ülke nüfusunun azalmasına yol açmıştı.

DOĞUM ORANI 1949’DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Doğum oranı 2022’de binde 6,77’ye gerileyerek ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2022’de 9,56 milyon bebek dünyaya gelirken, doğum sayısı önceki yıla göre yüzde 9,8 azaldı.

Ölüm oranı binde 7,37 olurken nüfus artış hızı eksi yüzde 0,6’ya düştü.

Uzmanlar, son yıllarda ekonomik büyümenin yavaşlamasının, çocuk yetiştirme ve yaşam maliyetlerinin artmasının ve son 3 yılda Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan katı kontrol tedbirlerinin nüfusta azalmayı tetiklediği değerlendirmesini yapıyor.

2016’dan beri nüfus artışı hızının azaldığı Çin’de hükümet, 1980’lerden itibaren uygulanan “tek çocuk” politikasını terk ederek önce 2016 yılında çocuk sahibi olma sınırını 2’ye çıkarmış, ardından 2021’de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğini kabul etmişti.

HİNDİSTAN BU YIL ÇİN’İ GERİDE BIRAKABİLİR

Çin nüfusunun azalma eğilime girmesiyle, Hindistan’ın “dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkesi” olarak Çin’i geride bırakacağı tahmin ediliyor.

 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin yayımladığı “Dünya Nüfus Beklentileri 2022” raporunda, Çin nüfusunun 2023’ün başından itibaren “mutlak azalma sürecine” gireceği, Hindistan nüfusunun ise artışını sürdürerek dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin’i geride bırakacağı öngörüsüne yer verilmişti.

Raporda Çin nüfusunun 2050’de 1 milyar 317 milyona, yüzyıl sonunda ise 766 milyona kadar gerileyeceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Nüfus artış hızının eksiye düşmesinin, yaşlanan nüfusla birlikte gelecekte Çin’in iş gücü potansiyelinde azalmaya yol açacağı, bunun ekonomiye etkilerinin hissedileceği öngörülüyor. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazprom ile ilgili çok konuşulacak iddia15 Ocak 2023 Pazar 22:52
  • Yolcu uçağı düştü: Onlarca ölü var15 Ocak 2023 Pazar 22:35
  • Çin’den Covid açıklaması: Binlerce kişi öldü14 Ocak 2023 Cumartesi 22:47
  • Japonya, kardan elektrik üretmek için düğmeye bastı14 Ocak 2023 Cumartesi 19:12
  • Çin, COVID-19 salgınıyla başa çıkmada sanayi kapasitesine güveniyor14 Ocak 2023 Cumartesi 15:25
  • Kiev yine şiddetli patlamalarla sarsıldı14 Ocak 2023 Cumartesi 15:03
  • ABD: Rusya’nın komutan değiştirmesi delilik13 Ocak 2023 Cuma 15:35
  • Rusya: Ermenistan zorluklar yaratıyor12 Ocak 2023 Perşembe 23:02
  • En güçlü pasaportlar listesi açıklandı: Japonya bir numarada12 Ocak 2023 Perşembe 11:43
  • Rusya’dan Ukrayna’daki savaşla ilgili kritik atama12 Ocak 2023 Perşembe 10:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti