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Çin’in örnek toplamak için yolladığı uzay aracı Ay’a indi

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Çin’in yüzeyden örnek toplamak üzere gönderdiği uzay aracı Chang’e 5 Ay’a indi.
Çin’in örnek toplamak için yolladığı uzay aracı Ay’a indi

Aracın, önümüzdeki birkaç günü çevresini inceleyerek ve yüzeyden örnek toplayarak geçirmesi bekleniyor. Bunun için, kamera, spektrometre, radar, kepçe ve matkap dahil olmak üzere bir dizi enstrümana sahip.

Temel görevi, Ay’ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilogram ağırlığında örneği Dünya’ya getirmek olan Change-5’ın bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin’in uzay programında önemli bir gelişme kaydedileceği belirtiliyor.

Chang’e 5’ın dört modülü 24 Kasım’da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Vınçang’daki merkezden fırlatılmıştı. 

2019’da Chang’e dört robotik aracını Ay’ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

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