  • BIST 1.415
  • Altın 476,632
  • Dolar 8,3467
  • Euro 10,0069
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA"Toplam 9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi" 

Çin'in Roketi Kontrolden Çıktı, Parçaları Türkiye'ye de Düşebilir

» »
Çin’in geçtiğiniz haftalarda uzaya fırlatılan ve yörüngeye yerleşen ‘Long March 5b’ isimli roketi için kritik bir uyarı yapıldı.
Çin'in Roketi Kontrolden Çıktı, Parçaları Türkiye'ye de Düşebilir

Çin’in geçtiğiniz haftalarda uzaya fırlatılan ve yörüngeye yerleşen ‘Long March 5b’ isimli roketi için kritik bir uyarı yapıldı.

SpaceNews’ta yer alan habere göre, uzmanlar 21 tonluk roketin kontrolden çıktığını ve Dünya’ya inmesi planlanan alanların dışına düşebileceğini açıkladı.

Harvard Üniversitesi’nde araştırma yürüten uzay bilimci Jonathan McDowell, roket parçalarının kuzey ve güney yarımkürede 41. enlemler arasına düşebileceğini söyledi.

10 Mayıs’tan önce düşmesi beklenen ve 33 metre uzunluğunda olan roketin New York, Madrid, İstanbul ve Pekin, Şili ve Yeni Zelanda için tehdit oluşturduğu belirtildi.

Kontrolsüz bir biçimde yerleşim yerine düşmesi halinde onlarca kişinin hayatını kaybedebileceği ifade edildi.

“ÇOĞU YERYÜZÜNE DÜŞMEDEN YANIP YOK OLDU”

Uzay bilimci Jonathan McDowell, rokete ilişkin şöyle konuştu:

* Geçtiğimiz yıl uzaya yollanan Long March-5B roketinden büyük metal parçalar gökyüzünde uçuşmuş ve Fildişi Sahili’nde birçok bölgeye zarar vermişti.

* Çoğu yeryüzüne düşmeden yanıp yok oldu ama yeryüzüne düşen büyük metal parçalar da vardı. Kimse yara almadan kurtulmuştu.

En son Mayıs 2020’de yine Çin tarafından fırlatılan bir roketin enkazı Fildişi Sahili’nde bulunan köylere düşmüştü.

SÖZCÜ

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da aşılama kampanyası tamamlanan Procida Adası 'Kovidsiz ada' oldu04 Mayıs 2021 Salı 08:35
  • İspanya'da 'kontrollü sosyalleşme': Müzikseverler dans pistindeydi03 Mayıs 2021 Pazartesi 21:02
  • İspanya'da bir kilise salgın nedeniyle Müslümanlara iftar yemeği vermeye başladı03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:00
  • Guterres’ten hükümetlere “özgür ve bağımsız medya” çağrısı03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:57
  • AB Komisyonu’ndan ‘seyahat kısıtlamasını kaldırma’ önerisi03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:23
  • AB’den üye ülkelere atık suları inceleme çağrısı02 Mayıs 2021 Pazar 22:58
  • Hollanda'da elektrik kesintisi yüzünden solunum cihazına bağlı 2 Covid hastası öldü02 Mayıs 2021 Pazar 16:23
  • Macaristan'da aşı yaptıranlar, 'bağışıklık kartı' ile restoran, kafe ve sinemalara dönebilecek02 Mayıs 2021 Pazar 09:30
  • AB Avrupalı Yetkililere Giriş Yasağı Koyan Rusya'yı Kınadı01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:40
  • Fransa'da 15 Haziran itibarıyla tüm yetişkinler Covid-19 aşısı olabilecek30 Nisan 2021 Cuma 22:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti