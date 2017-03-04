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Çin'in savunma bütçesi yaklaşık yüzde 7 artacak

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Çin'in savunma bütçesi yaklaşık yüzde 7 artacak
Çin'in savunma bütçesinin bu yıl yaklaşık yüzde 7 oranında artacağı bildirildi.

Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Sözcüsü Fu Ying, yarın yapılacak genel kurul öncesi başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ülkenin yıllık savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 7 oranında artırılarak 1 trilyon yüene (yaklaşık 145 milyar dolar) çıkarılacağını açıkladı.

Savunma harcamalarının yıllık ekonomik büyüme hızına katkısının yüzde 1,3 olduğunu dile getiren Fu, "Barışçıl çözümler için diyalog ve müzakereden yanayız ancak ulusal egemenlik ve çıkarlarımızı korumak için gerekli savunma yeteneğine sahip olmalıyız." diye konuştu.

Fu, Çin'in savunma kabiliyeti olarak ABD'ye kıyasla büyük eksikleri olduğunu belirterek, askeri gelişimlerinin ulusal güvenlik ihtiyaçları göz önüne alarak büyütülmeye devam edileceğini söyledi.

İhtilaflı Güney Çin Denizi meselesine de değinen ÇUHK sözcüsü, "Gelecekte bölgedeki durumun ne olacağında ABD'nin niyetinin belirleyici olacağı" değerlendirmesini yaptı.

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