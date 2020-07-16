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Çin'in Sincan bölgesinde koronavirüs vakaları yeniden görülmeye başladı

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Çin'in Sincan bölgesinde koronavirüs vakaları yeniden görülmeye başladı
Çin'in Sincan bölgesinde koronavirüs vakaları yeniden görülmeye başladı

Çinli yetkililer, Sincan bölgesindeki Urumçi şehrinde sayısı artan koronavirüs vakalarının sebebini araştırıyor.

Resmi yayın kuruluşu CCTV'ye göre, 24 yaşındaki bir kadın 10 Temmuz'da boğaz ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. 14 Temmuz'da taşei çıkınca Covid-19 testi yapıldı ve ertesi gün testin sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.

Bu kişiyle yakın temas halinde olan üç kişinin daha testi pozitif çıkınca, semptomları olmadığı için hastaneye kaldırılmak yerine evlerinde karantinaya alındılar.

Bunun dışında yine Urumçi'de 50 yaşındaki bir adamın da, ülke içinde yaptığı uçak yolculuğundan sonra yapılan testi pozitif çıktı. Semptom göstermediği için o da karantinaya alındı.

Çinli yetkililer şimdi bu kişilerin koronavirüsü nasıl kapmış olabileceğini araştırıyor.

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