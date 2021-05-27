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Çin’in Sinopharm aşısından yeni ayrıntılar paylaşıldı

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ABD’deki tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Sinopharm’ın aşılarının %70’in üzerinde etkinliğe sahip olduğu ortaya çıktı.
Çin’in Sinopharm aşısından yeni ayrıntılar paylaşıldı

ABD’deki tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Sinopharm’ın aşılarının %70’in üzerinde etkinliğe sahip olduğu ortaya çıktı.

Çinli aşı üreticisi Sinopharm çarşamba günü yaptığı açıklamada, inaktive edilmiş COVID-19 aşıları üzerine ilk Faz III klinik denemelerinin raporunu yayınladıklarını söyledi. Rapora göre, grubun Wuhan ve Pekin Enstitüleri tarafından geliştirilen iki etkisizleştirilmiş aşı, sırasıyla %72,8 ve %78,1 etkinlik gösteriyor.

Rapor, The Journal of the American Medical Association tarafından çarşamba günü yayınlandı ve 16 Temmuz 2020’de başlayan Faz III klinik çalışmalarının ön analizinin sonuçlarını içeriyor. Şirket, denemelerin ve uzun vadeli etkinlik, koruma değerlendirmelerinin hâlâ devam ettiğini söyledi.

%70’İN ÜZERİNDE ETKİLİ

Çarşamba günü yayınlanan rapora göre Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Ürdün’den 40.382 katılımcı, eşit olarak üç gruba ayrıldılar. İki doz aşıyı, üç hafta arayla ya da bir plasebo aldılar.

Ortalama 77 günlük bir takip süresi boyunca, Wuhan Enstitüsü aşı grubunda 26 semptomatik COVID-19 vakası, Pekin Enstitüsü aşı grubunda ise 21 vaka belirlendi. Denemeler, Wuhan grubu için %72,8 ve %78,1’lik bir etkinlik ile sonuçlandı.

CİDDİ YAN ETKİLERİ YOK

İki aşı grubunda da ciddi COVID-19 vakaları kaydedilmedi. Her enjeksiyondan yedi gün sonra üç gruptaki katılımcıların %41,7 ila %46,5’inde hafif yan etkiler (ağrılı kol ve baş ağrısı gibi) görüldü.

Rapor, yetişkinlerin 2 etkisizleştirilmiş SARS-CoV-2 aşısından herhangi biriyle tedavisinin semptomatik COVID-19 riskini önemli ölçüde azalttığı ve ciddi yan etkilerin nadir olduğu sonucuna vardı.

KULLANIM İÇİN ONAY ALDI

Sinopharm’ın Pekin enstitüsü tarafından geliştirilen aşılar, acil kullanım için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 70’ten fazla ülke, bölge ve organizasyonun acil kullanımı için onaylandı.

İnaktive edilmiş COVID-19 aşılarının acil kullanım için WHO’nun incelemesi altında olan bir başka Çinli üretici olan Sinovac’ın Brezilyalı ortağı tarafından yayınlanan verilerde, aşının % 50,7’lik bir etkinliğe sahip olduğu ve Brezilya’da yaygın olan P1 ve P2 varyantlarına karşı etkili olduğu da kanıtlandı.

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