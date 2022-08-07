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Çin’in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 4. gününde

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Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı ve çevresinde başlattığı tatbikatlara 4. gününde de devam etti.
Çin’in Tayvan çevresindeki askeri tatbikatı 4. gününde

Çin’in, Tayvan Boğazı’ndaki askeri tatbikatları sürüyor. Çin hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesinin ardından başlatılan tatbikatların 4. gününde de havadan ve denizden devam ettiği belirtildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), tatbikatların uzun menzilli hava ve kara saldırılarını test etme odaklı olduğunu duyurdu. Tatbikatlara bugünden sonra devam edilip edilmeyeceği ise belirtilmedi.

TAYVAN’DAN TATBİKAT HAMLESİ

Tayvan medyasında yer alan haberlere göre, Tayvan ordusu, Çin’in Tayvan Boğazı’nda 4 gündür sürdürdüğü tatbikatlara yanıt olarak Salı ve Perşembe günleri Pingtung ilçesinde tatbikat düzenleyecek.

ÇİN-TAYVAN KRİZİ

Pekin yönetimi, Tayvan’ın Çin'in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan ise “bağımsız bir ülke” olduğunu belirtiyor. ABD ise Tayvan’ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına karşın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Pekin, ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini “Tayvan’a bağımsızlık konusunda destek sinyali” ve “provokasyon” olarak yorumluyor.

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