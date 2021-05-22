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Çin'in uzaktan kumandalı uzay aracı Zhurong kapsülden çıkarılıp Mars'a indirildi

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Çin'in uzaktan kumandalı uzay aracı, geçen hafta Mars'a inen kapsüldeydi. Zhurong isimli uzay aracı bugün kapsülden Mars'ın yüzeyine indi.
Çin'in uzaktan kumandalı uzay aracı Zhurong kapsülden çıkarılıp Mars'a indirildi

Bu da Çin'i, ABD'den sonra Mars'ın yüzeyine çalışma yapmak üzere uzay aracı indiren ikinci ülke konumuna getirdi.

Zhurong, Kızıl Gezegen'in yüzeyini, toprağı ve atmosferi inceleyecek. Gezegenede hayat olup olmadığına dair su veya buz kütlesi gibi kanıtlar da arayacak.

Çin'in Tianwen-1 isimli Mars görevi için uzay aracı Temmuz 2020'de fırlatılmıştı.

Görevin başındaki ismin yardımcısı olan Zhang Yuhua, Zhurong'un 92 Dünya günü (90 Mars günü) boyunca araştırmalarına devam edeceğini ve Mars yörüngesindeki bir araç üzerinden bilgileri göndereceğini açıkladı:

"Mars'ın topografyası, toprak yapısı ve çevre koşulları ile ilgili detaylı bilgiler edinmeyi umuyoruz. Aynı zamanda bir Mars yılı boyunca gezegenin yüzeyinin altından radar yardımıyla alacağımız verileri keşfedeceğiz.

"Bunu yaparak ülkemiz için Mars'ın kaynakları hakkında detaylı ve ilk elden bilgi edinmiş olacağız."

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Güneş enerjili 240 kiloluk altı tekerlekli Zhurong'a, Çin'in mistik ateş tanrılarından birinin adı verildi. Robot, gezegenin kuzey yarımküresindeki Utopia Planitia havzasında incelemeler yapacak.

Utopia Planitia, 3 bin kilometreden daha geniş, devasa bir havza. Havzanın Mars'ın oluştuğu ilk yıllardaki bir çarpmanın etkisiyle oluştuğu belirtiliyor. Çok uzun zaman önce bu havzada bir okyanus olduğuna dair belirtiler de var.

Uydu görüntülerine göre havzanın derinliklerinde ciddi miktarda buz kütleleri olması kuvvetli bir ihtimal.

Zhurong'un ön kamerasından Utopia Planitia

KAYNAK,CNSA

Fotoğraf altı yazısı,

Zhurong'un ön kamerasından Utopia Planitia

Utopia Planitia, NASA'nın da 1976'da Viking-2 görevi için indiği havza. ABD aynı zamanda Şubat ayında Perseverance (Sebat) robotunu Mars'a indirdi. Bu görev de devam ediyor.

Avrupa'nın uzay ajansı da daha önce Mars'a uzay aracı göndermeyi denedi ancak iki kez başarısız oldu. Gelecek yıl ise Rusya'yla ortak bir projede Kızıl Gezegen'e Rosalind Franklin isimli bir uzay aracını göndermeyi planlıyor.

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