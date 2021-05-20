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Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi

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Çin'in uzay aracı Zhurong'un iniş yaptığı Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdiğini duyurdu.
Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi

Çin Ulusal Uzay Yönetiminden (CNSA), Zhurong'un Mars'tan geçtiği fotoğrafları internet sitesinden paylaştı.


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Çin'in uzay aracı Zhurong'un iniş yaptığı Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdiği bildirildi.

Çin Ulusal Uzay Yönetiminden (CNSA), Zhurong'un Mars'tan geçtiği fotoğrafları internet sitesinden paylaştı.

Zhurong, 15 Mayıs'ta Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine başarılı şekilde iniş yapmıştı.

ABD ve Rusya'nın ardından Çin, Mars'a uzay aracı yollayan üçüncü ülke oldu.

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

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