Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan video paylaştı

BBC’nin haberine göre, Çin Ulusal Uzay Yönetimi (CNSA), Mayısta Mars’a iniş yapan uzay aracı Zhurong’un, iniş sırasında paraşüt sisteminin açılmasını ve iniş anını gösteren videolarını paylaştı.

CSNA açıklamasında, görüntülerin, robotun yere yerleştirdiği kablosuz bir kamera tarafından kaydedildiği belirtildi:

Video from Mars taken by #Zhurong #Tianwen1 Mars Rover. New video and images include 3D stereo of supersonic parachute deployment, landing process, sound of the rover driving away from lander, rover maneuver and panorama in a distance from lander. HD Full: https://t.co/q8vGOWUxjG pic.twitter.com/eBUbPnvS81