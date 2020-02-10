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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 613'e ulaştı

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 613'e ulaştı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 613'e ulaştı

Yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen bilgilere göre, koronavirüs Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı.

Salgın nedeniyle 910 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 908'i Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı.

Çin ana karasında 40 bin 171, Hong Kong'da 36 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 16 vaka görüldü.

Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle:

Japonya: 161

Singapur: 43

Tayland: 32

Güney Kore: 27

Malezya: 18

Avustralya: 14

Vietnam: 14

Almanya: 14

ABD: 12

Fransa: 11

Birleşik Arap Emirlikleri: 7

Kanada: 6

İngiltere: 3

İtalya: 3

Hindistan: 3

Filipinler: 3

Rusya: 2

Nepal: 1

Sri Lanka: 1

Kamboçya: 1

Belçika: 1

İspanya: 1

İsveç: 1

Finlandiya: 1

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