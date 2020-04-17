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Çin’in Vuhan kentindeki Kovid-19 ölü sayısına 1290 kişi daha eklendi

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Çin’in Vuhan kentindeki Kovid-19 ölü sayısına 1290 kişi daha eklendi
Çin’in Vuhan kentindeki Kovid-19 ölü sayısına 1290 kişi daha eklendi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısının 3 bin 869’a yükseldiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresince, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek, yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olarak revize edildiği açıklandı.

Vuhan’daki vaka sayısının da 325 artışla 50 bin 333’e ulaştığı belirtilen açıklamada, evde ölen hastaların kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli nedeniyle eksik veya yanlış raporlanma, kurumlararası koordinasyon eksikliğinin verilerin farklı olmasına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, salgında kaybedilen her hayatın bir ailenin acısı olduğu vurgulanarak, ölenlerin ailelerine başsağlığı dilendiği aktarıldı.

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