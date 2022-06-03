Çinli araştırmacılar : ' önlem alınmalı yok edilmeli '

İngiltere medyasında yer alan habere göre Çinli araştırmacılar, Elon Musk'ın uydu sisteminin ülkeleri için bir tehdit oluşturabileceği ve buna karşı önlem alınması gerektiği çağrısı yaptı.

Daily Mail’in Çin’in hakemli dergisi Modern Defence Technology’de yayınlanan bir araştırma makalesine dayandırdığı habere göre, Çin’in bilim insanları, Dünya yörüngesindeki Starlink uydularını izlemek ve gerekirse yok etmek için uydu karşıtı yeteneklerini artırması gerekiyor.

Pekin İzleme ve Telekomünikasyon Enstitüsü’nde araştırmacı olan başyazar Ren Yuanzhen, Çin ordusunun Starlink’in oluşturduğu herhangi bir tehdide karşı koymanın yollarını geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Makalede, “Bazı Starlink uydularının işlevlerini kaybetmelerini ve uydu ağının işletim sistemini yok etmelerini sağlamak için yumuşak ve sert öldürme yöntemlerinin bir kombinasyonu benimsenmeli” denildi.

Ukrayna’da test edildi

Elon Musk’ın SpaceX’i tarafından işletilen bir uydu takımyıldızı sistemi olan Starlink, bilgiye geniş bant erişimini kolaylaştırabilen düşük Dünya yörüngesinde en az 2 bin 400 uydu içeriyor.

Gelişmekte olan ülkelere internet sağlayabilmesine rağmen, uydular ordu tarafından da kullanılabilir.

Starlink, Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından topçu saldırıları ve keşif için kullanılarak test edildi.

Ren’in ekibine göre, bir Starlink bağlantısı aracılığıyla ABD askeri insansız hava araçları ve savaş uçakları veri aktarımlarını “yüz kat” artırabilir ve bu da sistemi “Çin ulusal güvenliğine yönelik potansiyel bir tehdit” haline getirebilir.