  • BIST 2.601,56
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4831
  • Euro 17.7391
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADepresyona yol açan faktörler nelerdir?

Çinli araştırmacılar : ' önlem alınmalı yok edilmeli '

» »
İngiltere medyasında yer alan habere göre Çinli araştırmacılar, Elon Musk'ın uydu sisteminin ülkeleri için bir tehdit oluşturabileceği ve buna karşı önlem alınması gerektiği çağrısı yaptı.
Çinli araştırmacılar : ' önlem alınmalı yok edilmeli '

Daily Mail’in Çin’in hakemli dergisi Modern Defence Technology’de yayınlanan bir araştırma makalesine dayandırdığı habere göre, Çin’in bilim insanları, Dünya yörüngesindeki Starlink uydularını izlemek ve gerekirse yok etmek için uydu karşıtı yeteneklerini artırması gerekiyor.

Pekin İzleme ve Telekomünikasyon Enstitüsü’nde araştırmacı olan başyazar Ren Yuanzhen, Çin ordusunun Starlink’in oluşturduğu herhangi bir tehdide karşı koymanın yollarını geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Makalede, “Bazı Starlink uydularının işlevlerini kaybetmelerini ve uydu ağının işletim sistemini yok etmelerini sağlamak için yumuşak ve sert öldürme yöntemlerinin bir kombinasyonu benimsenmeli” denildi.

Ukrayna’da test edildi

Elon Musk’ın SpaceX’i tarafından işletilen bir uydu takımyıldızı sistemi olan Starlink, bilgiye geniş bant erişimini kolaylaştırabilen düşük Dünya yörüngesinde en az 2 bin 400 uydu içeriyor.

Gelişmekte olan ülkelere internet sağlayabilmesine rağmen, uydular ordu tarafından da kullanılabilir.

Starlink, Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından topçu saldırıları ve keşif için kullanılarak test edildi.

Ren’in ekibine göre, bir Starlink bağlantısı aracılığıyla ABD askeri insansız hava araçları ve savaş uçakları veri aktarımlarını “yüz kat” artırabilir ve bu da sistemi “Çin ulusal güvenliğine yönelik potansiyel bir tehdit” haline getirebilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya,ek bütçeyi yasalaştırdı01 Haziran 2022 Çarşamba 09:55
  • Rusya: Azovstal’ın altında 152 ceset bulundu31 Mayıs 2022 Salı 20:44
  • Lavrov’dan Ukrayna’ya: Karadeniz’deki mayınları temizleyin31 Mayıs 2022 Salı 18:23
  • Rus askerler mahkemeye çıktı: 11 yıl 6 ay hapis cezası31 Mayıs 2022 Salı 15:31
  • Rusya’dan Putin’in sağlık durumuna ilişkin açıklama30 Mayıs 2022 Pazartesi 18:27
  • Putin, Macron ve Scholz ile telefonda görüştü29 Mayıs 2022 Pazar 19:48
  • ‘Halkın tepkisinden korkan Putin, aktörler kullanmaya başladı’29 Mayıs 2022 Pazar 18:34
  • Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçak kayboldu29 Mayıs 2022 Pazar 13:38
  • Zelenski'den flaş açıklama!29 Mayıs 2022 Pazar 11:58
  • Lavrov: Batı, Rusya’ya topyekun savaş ilan etti27 Mayıs 2022 Cuma 21:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti