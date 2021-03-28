Çinli aşı firmaları, üçüncü doz aşıya gerek olup olmadığı araştırıyor

Çinli ilaç şirketi Sinopharm, firmanın Covid-19'a karşı geliştirdiği ve iki doz şeklinde uygulanan aşının ardından bir takviye aşıya daha ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar vermek için faz III klinik denemelerinden elde edilecek sonuçların değerlendirmesi gerektiğini açıkladı.

Aşı geliştiricilerinin yanı sıra regülatörler, koronavirüsün ortaya çıkan yeni varyantlarının eski türlere karşı tasarlanan aşıların korumasını zayıflatabileceği endişelerine karşın, takviye dozların gerekli olup olmadığı üzerinde çalışıyor.

Sinooharm'a bağlı bir yan firma olan China National Biotec Group'un (CNBG) Başkan Yardımcısı Zhang Yuntao, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Şimdiye kadarki ilk sonuçlar, güçlendirici (üçüncü aşı) aşılamanın nötralize edici antikor titresini (seviye) ve antikor kalıcılığını etkili bir şekilde artırdığını, ayrıca aşının mutasyonlara direnme kabiliyetini de etkili bir şekilde iyileştirebileceğini gösteriyor." diye konuştu.

"Takviye aşı gerekli mi? Ya da güçlendirici ne zaman verilmeli? Bunların cevapları, üçüncü aşama klinik çalışmalarının sonuçlarına dayanmalı." diyen Zhang, Sinopharm'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği her iki aşı tarafından tetiklenen antikorların İngiltere ve Güney Afrika'da bulunan varyantlar üzerinde ve diğer birkaç varyant üzerinde "oldukça iyi" seviyede nötralize edici etkiye sahip olduklarını dile getirdi.

Çinli yetkili, bu değerlendirmesini, klinik deney katılımcılarından alınan kan örneklerinin kullanıldığı laboratuvar testlerinin sonuçlarına atıfta bulunarak yaptığını belirtti.

Diğer yandan, Brezilya ve Zimbabve'de bulunan varyantlar için laboratuvar testlerinin de devam ettiğini söyledi

Aynı basın toplantısında konuşan Sinovac firması Yaşam Bilimleri Genel Direktörü Gao Qiang da, "Sinovac Biotech'in Covid-19 aşısı tarafından uyarılan antikorların etkisi, Güney Afrika'da tanımlanan varyanta karşı azalırken, İngiltere'de ortaya çıkan bir varyanta karşı eski Wuhan varyantına benzer seviyede kaldı." dedi.

Reuters'ın haberine göre Gao, Sinovac'ın aşı araştırma ve geliştirme için Brezilya'dan bu varyantı ithal ettiğini ve Güney Afrika varyantına yönelik çalışmaların da daha önce başlatıldığını söyledi.

Bir Sinovac sözcüsü de antikor seviyeleri ile aşının etkinliği arasındaki korelasyonun henüz net olarak anlaşılmadığını ifade etti.

Bu arada Sinovac'tan yapılan açıklamada, şirketin Çin merkezli bir klinik araştırmada üçüncü bir 'güçlendirici' aşıyı test ettiği ve katılımcılara, ikinci doz aşının verilmesinden yaklaşık sekiz ay sonra üçüncü bir doz uygulandığını bildirdi.