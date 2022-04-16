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Çinli astronotlar 6 ay sonra Dünya’ya dönmeyi başardı

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Üç Çinli astronot, Çin'in iddialı uzay programı için bugüne kadarki en uzun mürettebatlı görevi tamamladı. Astronotlar, ülkelerinin en yeni yörünge istasyonunda altı ay kaldıktan sonra Dünya'ya döndüler.
Çinli astronotlar 6 ay sonra Dünya’ya dönmeyi başardı

Shenzhou 13 uzay kapsülü, İç Moğolistan’ın kuzey bölgesindeki Gobi çölüne indi ve iniş, devlet televizyonunda canlı olarak yayınlandı. Devlet televizyonu, kapsülün atmosfere girmeden önce Afrika üzerinde saniyede 200 metre hızla giderken içinden görüntüler gösterdi.

Görev sırasında, astronot Wang Yaping,uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. Ayrıca Wang ekip arkadaşları Zhai Zhigang ve Ye Guangfu ile lise öğrencileri için fizik dersleri verdi.

Çin, 2003 yılında ilk astronotunu uzaya göndermiş, 2013’te Ay’a ve geçen yıl da Mars’a robot geziciler indirmişti.

ABD TARAFINDAN DIŞLANMIŞTI

Çin, uzay programının iktidardaki komünist partinin askeri kanadı olan Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yürütülmesinden ABD’nin rahatsız olması, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dışlanmasıyla sonuçlandı. Ve şimdi Çin, eski Sovyetler Birliği ve ABD’den sonra kendi başına uzaya astronot gönderen üçüncü ülke oldu. Tiangong, 2011 ve 2016’da başlatılan öncüllerin ardından Çin’in üçüncü uzay istasyonu.

Hükümet 2020’de Çin’in ilk yeniden kullanılabilir uzay aracının bir test uçuşunun ardından indiğini duyurmuş, ancak aracın hiçbir fotoğrafını veya ayrıntısını yayınlanmamıştı.

Salı günü, Başkan Xi Jinping, Tianhe modülünün yörüngeye fırlatıldığı güneydeki Hainan adasındaki Wenchang’daki fırlatma alanını ziyaret etti.

Xi, sahadaki personele, “Dünya havacılık ve uzay gelişiminin sınırlarını ve ulusal havacılığın başlıca stratejik ihtiyaçlarını takip etmekte ısrar edin” dedi.

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