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Çinli ‘Bayan Popo’: Taytla sokağa çıkamıyorum, insanlar etrafıma toplanıyor

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Çinli ‘Bayan Popo’: Taytla sokağa çıkamıyorum, insanlar etrafıma toplanıyor
Çin’in Shenyang kentinde düzenlenen ‘En Güzel Kalçalı Kadın Yarışması’nın birincisi olan ve ‘Bayan Popo’ unvanını kazanan 19 yaşındaki Gao Qian, tayt giyip sokağa çıktığında insanların etrafına toplanıp kalçasına baktığını söyledi.

Çin’in kuzeydoğusunda bulunan Shenyang şehrindeki bir AVM’de En Güzel Kalçalı Kadın Yarışması düzenledi. Yarışmanın birincisi olan 19 yaşındaki Gao Qian, ‘Bayan Popo’ unvanını aldı. Ancak Qian, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, sahip olduğu vücut hatlarının hayatında bazı zorluklara yol açtığını, sokakta tayt giyemediğini ve insanların tayt giydiği zaman etrafına toplanıp bakışlarını kalçasına diktiğini ifade etti.

‘BİR KERESİNDE ÇOK UTANDIM’

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Qian, ayrıca bir keresinde sokaktayken, bir erkeğin, kız arkadaşının yanında kalçası hakkında övgülerde bulunması nedeniyle, gözleri önünde tartıştıklarını ve bu nedenle çok utandığını itiraf etti.

‘6 SAAT SQUAT YAPIYORUM’

Qian, bu vücuda nasıl kavuştuğu hakkında da bilgiler verdi. Spor tutkunu olan Qian, ölçülerini korumak için günde 6 saat squat (çömelip ayağa kalkılarak yapılan egzersiz hareketi) yaptığını söyledi.

Qian “Sonuçlardan çok memnunum, ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın egzersiz yapmaya devam edeceğim” dedi.

‘AİLEM DE DESTEK VERİYOR’

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Yarışmaya katılması konusunda ailesinin de destek verdiğini vurgulayan Qian “Babam yarışmaya başvurduktan sonra bana çok cesaret verdi. Ailem de bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyor” ifadelerini kullandı.

‘HAYALİM, MISS BUMBUM’A KATILMAK’

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Qian, gelecekte Brezilya’da düzenlenen benzer bir yarışma olan ‘Miss BumBum’a da katılmayı hayal ettiğini söyledi.

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