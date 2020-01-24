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Çinli bilim insanları: Koronavirüs insanlara yarasalardan değil, yılanlardan geçti

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Çinli bilim insanları: Koronavirüs insanlara yarasalardan değil, yılanlardan geçti
Çinli bilim insanları: Koronavirüs insanlara yarasalardan değil, yılanlardan geçti

Çinli bilim insanları ölümcül koronavirüsün yılanlardan insanlara geçmiş olabileceğini açıkladı.

Çin'in 11 milyonluk Vuhan kenti ve bu kente komşu iki şehrin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilirken Çinli bilim insanları yayınladıkları yeni bir raporda virüsün yarasalardan değil yılanlardan ortaya çıktığı sonucuna vardığını açıkladı.

Journal of Medical Virology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Çin’in Vuhan kentinde hastaneye kaldırılan ilk hastaların çoğunluğunun deniz ürünleri toptan satış pazarının çalışanları veya müşterileri olduğu dikkati çekti. Vuhan'da işlenmiş etler ve canlı hayvanların yanı sıra yemek için yılanlar da satılırken, bu yılanların genellikle vahşi doğada yarasa avlayarak beslendiği aktarıldı.

Bu bilgiler ışığında, yeni tip Koronavirüsün yarasalardan yılanlara, sonra da insanlara sıçraması olasılığı üzerinde durulduğu belirtildi. Ancak virüsün hem soğukkanlı (yarasa ve yılanlar) hem de sıcakkanlı (insanlar) konakçılara uyum sağlayıp sağlamadığı konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığı kaydedildi.

Öte yandan, Bilimsel The Conversation bilim dergisi ise Çin krait yılanı (Bungarus multicinctus) ve Çin kobra yılanının (Naja atra) son derece zehirli olduğunu hatırlatırken, bu yılan türlerinin yarasa ile beslendiğine de dikkat çekti.

Son 17 yılda farklı tipte Koronavirüs yüzlerce insanın ölümüne neden olurken, hali hazırda yeni tip Koronavirüs enfeksiyonu için onaylanmış bir aşı ya da antiviral tedavisini henüz mevcut olmadığı aktarıldı.

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