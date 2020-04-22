Çinli bilim insanları: Koronavirüsün mutasyon yeteneği hafife alınıyor, ölümcül sonuçları olabilir

Çin’in önde gelen bilim insanlarından birinin yürüttüğü çalışma, yeni koronavirüsün mutasyona uğrama kabiliyetinin büyük ölçüde hafife alındığını ortaya koydu. Buna göre farklı suşlar, hastalığın dünyanın çeşitli bölgelerindeki farklı etkilerini açıklayabilir.

Zhejiang Üniversitesi'nden Profesör Li Lanjuan ve meslektaşları, küçük bir hasta grubunda daha önce bildirilmeyen birçok mutasyon tespit etti. Bu mutasyonların, bilim insanlarının hiç düşünmediği kadar nadir görülen değişiklikleri içeriyordu.

Araştırmacılar ayrıca, belirli mutasyonların diğerlerinden daha ölümcül suşlar yaratabileceğini laboratuvar kanıtlarıyla ilk kez doğruladı.

Henüz hakem onayından geçmeyen çalışmaların yer aldığı medRxiv.org’da yayımlanan araştırmada “Sars-CoV-2, hastalık yapıcılığını önemli ölçüde değiştirebilen mutasyonlar kazandı” ifadeleri yer aldı.

Li’nin çalışması, mutasyonun virüsün konakta ciddi hastalığa veya hasara neden olabileceğini ilk kez kanıtlamış oldu.

Li ve ekibi, Doğu Zhejiang eyaletindeki Hangzhou'dan rastgele seçilen 11 Kovid-19 hastasından izole edilen suşları analiz etti. Daha sonra bunların hücreleri ne kadar etkili bir şekilde enfekte edip öldürebileceğini test etti.

Zhejiang’daki hastalarda saptanan en ölümcül mutasyonların, Avrupa'daki çoğu hastada da bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan zayıf mutasyonun herkes için daha hafif hastalık anlamına gelmediği de görüldü. Zhejiang'da, 30'lu ve 50'li yaşlardaki iki kişinin zayıf bir suşla temas ettiği ancak ağır hastalandığı saptandı.

Pandeminin enfeksiyon ve ölüm oranları ülkeden ülkeye değişse de Kovid-19 hastaları, taşıdıkları suşa bakılmaksızın aynı tedaviyi görüyor. Li ve meslektaşları, bir bölgedeki mutasyonları tanımlamanın virüsle mücadele yöntemlerinin belirlenmesinde etkili olacağını düşünüyor.

Araştırmacılar, “İlaç ve aşı ihtiyacı acil olmakla birlikte, bu mutasyonların etkisi de dikkate alınmalı. Çünkü potansiyel tuzaklardan kaçınmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yerel basına göre Li, Vuhan’ın karantinaya alınmasını öneren ilk bilim insanıydı. Hükümet de bu tavsiyeleri dikkate aldu ve Ocak ayının sonlarında 11 milyondan fazla kişinin yaşadığı şehir bir gecede tecrit edildi.

Öte yandan South China Morning Post’a göre söz konusu çalışmada örneklem küçüktü. Virüs mutasyonunu ele alan diğer çalışmalar genellikle yüzlerce hatta binlerce suş içeriyordu.

Li’nin ekibi ise 30'dan fazla mutasyon tespit etti. Bunlar arasında 19’u yani yaklaşık yüzde 60’ı yeniydi. Mutasyonların, virüsün geçen yıl Aralık ayının sonlarında ilk kez tespit edildiği Vuhan'da izole edilen eski suşlardan farklı genetik özellikler sergilediği tespit edildi.

Ayrıca bu mutasyonlardan bazılarının virüsün hücreye girişini sağlayan sivri uçlu proteinlerinde değişikliklere yol açabileceği saptandı. Bilgisayar simülasyonu da bu mutasyonların, bulaşıcılığı artırdığını gösterdi.

Teoriyi doğrulamak için Li ve meslektaşları, hücreleri farklı mutasyonlar taşıyan suşlarla enfekte etti. En agresif suşların, en zayıf olanların 270 katı kadar viral yük üretebildiği görüldü. Bu suşların ayrıca, hücreleri hızla öldürdüğü saptandı.

Li makalede, virüs suşlarının gerçek çeşitliliğinin hala büyük ölçüde hafife alındığını yazdı.

Worldometers’ta yer alan verilere göre dünya çapındaki koronavirüs vaka sayısının an itibarıyla 2 milyon 505 bin 367’ye ulaştığı ifade edildi. 171 bin 850 kişinin Kovid-19 yüzünden hayatını kaybettiği belirtilirken, 659 bin 615 kişinin de hastalığı yendiği bildirildi.