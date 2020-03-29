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Çinli bilim insanları virüsü %96.5-99.9 emebilen bir nanomadde keşfettiklerni açıkladı

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Çinli bilim insanları, yeni tip koronavirüs'e karşı virüsü %96.5-99.9 verimlilikle emebilen ve etkisiz hale getirebilen bir nanomadde keşfettiklerini açıkladı.
Çinli bilim insanları virüsü %96.5-99.9 emebilen bir nanomadde keşfettiklerni açıkladı

Global Times'ın haberine göre  Çinli bilim insanları, yeni tip koronavirüs'e karşı virüsü %96.5-99.9 verimlilikle emebilen ve etkisiz hale getirebilen bir nanomadde keşfettiklerini açıkladı.

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