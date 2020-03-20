Çinli doktorlar tarafından yazılan “Covid-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı” Türkçe’de

Çin’deki Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli hekimler tarafından hazırlanan “Kovid-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı” Türkçe’ye kazandırıldı.

Editörün notunda, “Bilinmeyen bir virüsle karşılaşıldığında paylaşma ve işbirliği en iyi çözümdür. Bu el kitabının yayınlanması, sağlık çalışanlarımızın son iki ay içerisinde gösterdikleri cesaret ve bilgelik sayesinde mümkün olabilmiştir. Bu el kitabı herkese ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bununla birlikte, sınırlı sürede hazırlanmış olması nedeniyle, bazı hatalar ve kusurlar söz konusu olabilir. İlgili olarak görüş ve önerilerinizi bekliyoruz” deniliyor.

Çinli uzman Prof. Dr. Tingbo Liang editörlüğünde hazırlanan kitabı Türkiye’de bir grup hekim gönüllü olarak çevirdi.

“Kovid-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı”na buradan ulaşabilirsiniz.