China Southern Havayollar'nın Pekin'den İstanbul'a uçması sonrası, Sichuan Havayolları da, Çin'in pandaları ile ünlü kenti Çengdu'dan İstanbul'a tarifeli seferlere bugünden itibaren başladı.

Çin'in önemli havayolu şirketlerinden biri olan Sichuan Havayolları'nın, Çengdu kentinden İstanbul'a başlattığı uçuşlarının ilkinde ilginç anlar yaşandı. Çinli hostesler peçe takıp, Türk ezgileri eşliğinde dans ederek herkesi şaşırttı.