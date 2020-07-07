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Çinli ilaç şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde denenecek

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Çinli ilaç şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde denenecek
Çinli ilaç şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde denenecek

Çinli ilaç şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı, Brezilya’da insanlar üzerinde denenecek.Brezilya basınındaki habere göre, Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı, Kovid-19 aşı adayının, Brezilya’da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde gerçekleştirilecek 3’üncü aşama klinik deneyi için 9 bin gönüllünün seçileceğini duyurdu.

Ülkenin Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Parana eyaletleri ve Federal Bölge’den seçilecek gönüllüler, daha önce Kovid-19 bulaşmamış ve denemelerin yapılacağı 12 araştırma merkezine yakın yaşayanlardan tercih edilecek.

Sao Paulo Valisi Joao Dori, gönüllülerin seçilmesinin ardından denemelerin 20 Temmuz’da başlayacağını duyurdu.

Butantan Enstitüsü Direktörü Dimas Covas da dünyada 3’üncü aşamada bulunan 3 aşı adayından birinin ülkesinde denendiğini vurgulayarak aşının etkili olması durumunda ülkesinin yıl sonun kadar 60 milyon doz aşı temin edebileceğini dile getirdi.

Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan aşı adayı da, haziranın sonlarında Brezilya’da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.

Bu aşının başarılı olması durumunda, Brezilya’da da üretileceği ve ilk etapta Brezilya’nın 100 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alabileceği açıklanmıştı.

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