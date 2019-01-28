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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Çinli insan hakları avukatı Quanzhang 4,5 yıl hapse mahkum oldu

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Çin, ülkenin önde gelen insan hakları avukatı Wang Quanzhang'ı 4,5 yıl hapse mahkum etti ve avukatın tüm politik hakları 5 yıllığına askıya alındı.
Çinli insan hakları avukatı Quanzhang 4,5 yıl hapse mahkum oldu

Siyasi aktivistler, toprak mağdurları ve sipiritüel Falun Gong hareketi üyeleri için yaptığı savunmalarla tanınan 42 yaşındaki avukat Quanzhang, devletin gücünü tahrip etmeye çalışmakla suçlanıyordu.

Dava kapalı kapılar ardında görüldü

Temmuz 2015 yılındaki sıkı önlemler kapsamında gözaltına alınan 200 avukattan biri olan Quanzhang, mahkeme önüne en son çıkan kişi oldu. Quanzhang'ın duruşması medyaya ve diplomatlara kapalı görüldü.

Çin son yıllarda insan hakları avukatlarına yönelik yapılan yargılamaları önemli oranda arttırdı. Gözaltına alınan 200 avukatın çoğu Quanzhang gibi hapis cezası veya ev hapsi cezası aldı. Bu son dava kararının da benzeri girişimlerde bulunmayı düşünenlere bir uyarı mesajı olduğu düşünülüyor.

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