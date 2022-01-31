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Çinli Mühendisten 27 Milyon Mah Kapasiteli Powerbank

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Çinli Mühendisten 27 Milyon Mah Kapasiteli Powerbank
Çinli Mühendisten 27 Milyon Mah Kapasiteli Powerbank

Çinli elektronik mühendisi Handy Geng, bir süre önce Weibo ve YouTube platformları üzerinden paylaştığı videoyla 27 milyon mAh kapasiteli powerbank geliştirdiğini duyurdu.

Shiftdelete’in aktardığına göre videoda arkadaşlarının kendisinden daha büyük powerbank kullanmalarından bıktığını ifade eden Geng, buna karşın gelmiş geçmiş en büyük ve en uzun ömürlü şarj cihazı geliştirdiğini söylüyor.

Elektronik mühendisi, cihazın yapımında elektrikli otomobillerin alt kısmında bulunan pil takımlarına benzer devasa büyüklükteki bataryalar kullandığını belirtiyor. Sistem aynı zamanda gümüş metalik bir kasayla powerbank görünümüne de kavuşturulmuş.

Ancak 27 milyon mAh’lik powerbankin boyutları nedeniyle taşınabilirlik özelliği yok.

Söz konusu cihaz, tek bir port üzerinden şarj oluyor ve 220V değerlerini destekleyen toplamda 60 portu bünyesinde barındırıyor.

Geng’e göre aynı anda 20’ye yakın akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi cihazları şarj edebiliyor.

Öte yandan TV ve çamaşır makinesi gibi yüksek güç ihtiyacı duyan cihazları da kısa devre yaşanmadan aynı anda çalıştırabiliyor.

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