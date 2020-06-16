  • BIST 111.631
  • Altın 379,668
  • Dolar 6,8405
  • Euro 7,7099
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Çinli şirket, Covid-19 aşısının ilk klinik denemelerinden olumlu sonuç aldı

» »
Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech, "CoronaVac" adını verdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı için yürüttüğü 1. ve 2. aşama klinik denemelerden olumlu sonuç aldığını açıkladı.
Çinli şirket, Covid-19 aşısının ilk klinik denemelerinden olumlu sonuç aldı

"Clinicaltrials.com" internet sitesinde yer alan habere göre, şirket, 18 ila 59 yaşlarındaki 743 sağlıklı gönüllünün katıldığı klinik deneylerin erken sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, aşı adayı güvenliğinin ve etkililiğinin test edildiği ilk iki aşama klinik deneylerde herhangi bir olumsuz yan etkiye rastlanmazken, aşının uygulanmasının ardından 14 gün içinde kanda virüse karşı antikorlarların geliştiğinin görüldüğü belirtildi.

Belirli bir antikorun gelişmesi ve kanda tespit edilebilir olmasını ifade eden "serokonversiyon" oranının deneklerde yüzde 90'ın üzerinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun aşının pozitif bağışıklık tepkisi yaratmada başarılı olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.

Sinovac Biotech Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Veydong Yin, "1. ve 2. aşama denemeler CoronaVac'ın güvenli olduğunu ve bağışıklık tepkisi uyandırabildiğini gösteriyor. Bu aşamayı olumlu sonuçlarla noktalamak Covid-19'la mücadelemizde önemli bir kilometre taşının daha geçildiği anlamına geliyor. Daha fazla kişiyi Covid-19'dan koruyacak daha fazla doz üretebilmek adına şimdiden imalat tesisi yatırımına başladık. Aşılar geliştirerek insanlığı hastalıklardan kurtarma misyonumuz doğrultusunda, diğer aşılarımızda olduğu gibi CoronaVac'ın da küresel çapta kullanılmasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin, 2. aşama klinik deneme raporunu Çin Ulusal Tıp Malzemeleri İdaresine sunmasının ardından 3. aşama klinik deneyler için protokol yapması bekleniyor.

İçeriğinde Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu'na (SARS) yol açan "SARS-Cov" Koronavirüsünün zayıflatılmış bir versiyonunu içeren aşı adayının klinik denemelerine 14 Nisan'da onay verilmişti.

KLİNİK DENEMELER ÜÇ AŞAMADA YAPILIYOR

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kilo beyni yaşlandırıyor uzmanlar uyarıyor!15 Haziran 2020 Pazartesi 23:00
  • Depresyonu ‘acıyla’ yenin15 Haziran 2020 Pazartesi 22:45
  • 'Sivrisinekler erkekleri daha çok ısırıyor'15 Haziran 2020 Pazartesi 22:30
  • Eksik diş yaşlandırıyor15 Haziran 2020 Pazartesi 22:15
  • Karın ağrısı şikayetinin nedeni balık kılçığı çıktı15 Haziran 2020 Pazartesi 22:00
  • Temel Reis Haklıymış15 Haziran 2020 Pazartesi 21:48
  • Unutkanlık, yorgunluk ve vücut ağrıları yaşıyorsanız... Sebebi Haşimato olabilir!15 Haziran 2020 Pazartesi 21:35
  • Bir Mucit, Osuruk Kokusunu Güzelleştiren Hap İcat Etti15 Haziran 2020 Pazartesi 21:30
  • Sperm üretimini bozan faktörler nelerdir?15 Haziran 2020 Pazartesi 21:17
  • Geceleri sık sık terliyorsanız dikkat!15 Haziran 2020 Pazartesi 20:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti