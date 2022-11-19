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Çinli şirket Güney Kıbrıs’a elektrik santrali inşa edecek

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Çin’in “Harbin Electric” isimli enerji şirketinin Güney Kıbrıs’a elektrik santrali inşa edeceği bildirildi.
Çinli şirket Güney Kıbrıs’a elektrik santrali inşa edecek

Haravgi ve diğer gazeteler, Çin Komünist Partisi’nin 20’nci Kongresi sebebiyle Çin’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Liu Yantao ve diğer yetkililerin dün bir basın toplantısı gerçekleştirdiklerini, toplantıda yapılan açıklamalarda, Çinli “Harbin Electric” isimli enerji şirketinin Güney Kıbrıs’a yatırım yapacağının açıklandığını yazdılar.

Gazete haberinde, ilk olarak Çin’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Liu Yantao’nun basın toplantısında yaptığı açıklamaları aktardı.

Yantao, Çin ile Güney Kıbrıs arasında ticaret hacminin yıllık bir milyar Dolara ulaştığını, 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde ise bu hacmin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54,9’luk bir artışla 651 milyon doları bulduğunu ifade etti.

Gazete, basın toplantısındaki büyükelçilik ticaret ataşesi Li Yaohui’nin de söz aldığını ve Çin’in, Güney Kıbrıs’a yönelik yatırımları teşvik ettiğini söylediğini yazdı.

Yaohui açıklamasında, Çinli bir şirketin de katıldığı, Larnaka’nın Vasiliko bölgesinde bulunan LNG santralinin inşa çalışmalarının gayet iyi gittiğini belirtirken, Çinli “Harbin Electric” şirketinin ise elektrik üretim santralı yapımı için Güney Kıbrıs’a yatırım yapacağını duyurdu.

Söz konusu yatırımın yine Vasiliko bölgesinde olacağını ve 78 milyon Euro bütçeyle yapılacağını vurgulayan Yaohui, inşa çalışmalarının gelecek yıl başlamasının planlandığını da vurguladı.

Yaohui ayrıca, biri Lefkoşa diğeri ise Limasol’da olmak üzere iki adet rüzgar ve güneş parkı kurulması konusunda işbirliğinin de görüşülmekte olduğunu sözlerine ekledi.

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