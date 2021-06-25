Çinli şirket, kripto para madenciliği cihazlarının satışını durdurdu

Çin’in en büyük kripto para madenciliği makineleri üreticisi Bitmain, Çin hükümetinin bitcoin madenciliği yasağını takiben satış baskısını hafifletmeye yardımcı olmak için ürünlerinin satışını askıya aldığını açıkladı.

Çin’in en büyük kripto para madenciliği makineleri üreticisi Bitmain, Çin hükümetinin bitcoin madenciliği yasağını takiben satış baskısını hafifletmeye yardımcı olmak için ürünlerinin satışını askıya aldığını açıkladı.

Bitmain ayrıca ABD, Kanada, Avustralya, Rusya, Kazakistan ve Endonezya gibi ülkelerde “kaliteli” güç kaynakları aradığını söyledi.

YASAK SATIŞI DURDURDU

Çin Devlet Konseyi, finansal riskleri geriletmek amacıyla Mayıs ayı sonlarında bitcoin ticareti ve madenciliğini tamamen bitirmeye karar verdi.

Yasağın ardından, birçok Çinli kripto para üreticisi makine satmaya ve işi bırakmaya başladı.

Şirket yaptığı açıklamada, “Sektörün sorunsuz dönüşümüne katkı sağlamak amacıya Antminer makinalarımızın satışını global olarak askıya aldık” dedi.

“UCUZ ELEKTRİK ARIYORLAR”

Bitmain açıklamasında ucuz elektrik aradığını ve bu arayışın Beyaz Rusya, İsveç, Norveç, Angola ve Kongo gibi ülkeleri içerdiğini belirtti.

Bitmain kripto para madenciliği yapan cihazlar arasında en kârlılarından biri olarak anılıyor.