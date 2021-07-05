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Çinli Taykonotlar Yeni Uzay İstasyonundaki İlk Uzay Yürüyüşünü Yaptı

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Çin'in inşaatı devam eden Tiangong uzay istasyonuna gönderdiği taykonotlar, ilk uzay yürüyüşlerini gerçekleştirdi.
Çinli Taykonotlar Yeni Uzay İstasyonundaki İlk Uzay Yürüyüşünü Yaptı

Çin'in inşaatı devam eden Tiangong uzay istasyonuna gönderdiği taykonotlar, ilk uzay yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Üç taykonot 17 Haziran'da 3 aylık görev kapsamında uzay istasyonuna gönderilmişti.

Çinli taykonotlar, Pekin yönetiminin kurmakta olduğu Tianhe (Göksel Uyum) Uzay İstasyonu'nda ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Çin Ulusal Uzay Dairesinden yapılan açıklamada, Çinli 2 taykonot Liu Boming ve Tang Hongbo'nun, 15 metrelik robotik kolu kurmak ve bazı teknik çalışmalar için uzay istasyonunun dışına çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, taykonotların, robotik kolun kurulumunu başarıyla gerçekleştirdiği kaydedildi.

Üçüncü taykonot Nie Haisheng'in ise istasyon içerisinde kalarak, robotik kolun kurulumuna destek verdiği belirtildi.

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Robotik kolun ileriki süreçlerde istasyon dışındaki ekipmanların kurulumu gibi çeşitli görevlerde kullanılacağı ifade edildi.

Taykonotlar, Tianhe Uzay İstasyonu'na, 3 aylık bir görev kapsamında 17 Haziran'da ulaşmıştı.

Çin Ulusal Uzay Dairesi, uzay istasyonuna iki modül daha eklemek için 2022 sonuna kadar toplam 11 fırlatış yapmayı planlıyor.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çin, Tienhı (Göksel Uyum) adı verilen istasyonun çekirdek modülünü 29 Nisan'da fırlatmıştı. Ardından 29 Mayıs'ta Tiencou-2 (Gök Gemisi-2) kargo mekiği ile istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Çekirdek modüle ek olarak "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri de 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

"Tiengong" (Göksel Saray) adı verilen istasyonun, 2022'de tamamlanabilmesi için 4 insanlı sefer ve 4 kargo seferi yapılması planlanıyor.

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