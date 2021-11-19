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Çinli tenisçi Peng Shuai’ye Serena Williams’tan destek: Sessiz kalmamalıyız

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Çin'de Komünist Parti'nin üst düzey yetkilisinin bir tenisçiyle yaşadığı gizli ilişkinin ortaya çıkmasıyla ilgili olay uluslararası kamuoyunda da yankı bulmaya başladı.
Çinli tenisçi Peng Shuai’ye Serena Williams’tan destek: Sessiz kalmamalıyız

Çin'de Komünist Parti'nin üst düzey yetkilisinin bir tenisçiyle yaşadığı gizli ilişkinin ortaya çıkmasıyla ilgili olay uluslararası kamuoyunda da yankı bulmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir paylaşım yapan 35 yaşındaki Peng Shuai, siyasi bir isimle yıllar süren ilişkisi olduğunu ve bu ismin eski Başkan Yardımcısı Zhang Gaoli olduğunu öne sürmüştü.

Zhang Gaoli.

75 yaşındaki Gaoli'nin kendisini cinsel ilişkiye zorladığını da iddia eden Shuai, paylaşımının Weibo'dan kaldırılmasının ardından ortadan kayboldu. Shuai’nin nerede olduğunu bilmek isteyenler ‘#WhereIsPengShuai’ (Peng Shuai nerede) etiketiyle sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladı.

Serena Williams.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Shuai’nin ortaya çıkmaması halinde Çin’deki organizasyonlarını iptal edebileceklerini açıkladı. WTA Başkanı Steve Simon, CNN Internaitonal’a yaptığı açıklamada, “Tüm işlerimizi ve anlaşmalarımızı çekmeye hazırız. Bu belirsizlik, işten daha büyük bir durum. Kadınlara saygı duyulmalı ve sansürlenmemeli” ifadelerini kullandı.

‘ŞOK OLDUM VE YIKILDIM’

Eski dünya bir numarası Serena Williams da Peng Shuai ile ilgili çağrı yapan isimler arasına katıldı. 23 kez Grand Slam şampiyonu 40 yaşındaki Williams, “Peng Shuai ile ilgili duyduğum haberler sonrası şok oldum ve yıkıldım. Umarım güvendedir ve kısa süre sonra bulunur. Bu olay araştırılmalı ve biz sessiz kalmamalıyız. Ona ve ailesine bu zor zamanda sevgilerimi gönderiyorum” dedi.

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