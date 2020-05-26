Çinli Uzman:"Corona virüsten daha kötüleri keşfedildi"
"YARASA KADIN" OLARAK ÜNLENDİ
The Sun gazetesindeki habere göre hayvanlardaki hastalıkları araştıran çalışmaları nedeniyle “yarasa kadın” olarak Shi Zhengli, corona virüsten daha ölümcül salgınların yolda olduğunu öne sürdü.
Yarasaların genetik yapılarıyla ilişkin araştırmalarıyla ünlenen Çinli virolog Shi Zhengli, “Corona virüs buzdağının görünen kısmı, dünya daha kötü salgınlarla yüzleşecek” açıklamasını yaptı.
26 Mayıs 2020 Salı 18:18
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