  • BIST 111.021
  • Altın 380,749
  • Dolar 6,8522
  • Euro 7,6881
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Çinli uzmanlar: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek, hastalık bulaştırabilir

» »
Uzmanlar, klozet kapağı açıkken sifon çekmenin bir su zerrecikleri bulutu yarattığını ve bunun koronavirüs gibi enfeksiyonların nefes yoluyla bulaşmasına neden olabileceğini açıkladı.
Çinli uzmanlar: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek, hastalık bulaştırabilir

Uzmanlar, klozet kapağı açıkken sifon çekmenin bir su zerrecikleri bulutu yarattığını ve bunun Koronavirüs gibi enfeksiyonların nefes yoluyla bulaşmasına neden olabileceğini açıkladı.

Çinli bilim insanları, sifon çekmenin yerden 91 metre uzunluğuna kadar bir sprey bulutu yarattığını hesapladı.

Uzmanlar sifonu klozet kapağını kapatarak çekmenin, bunu önleyebileceğini belirtti.

Koronavirüs, öksürük ve hapşırıkla yayılan zerreciklerle ya da bu zerreciklerin bulunduğu objelerle yayılıyor.

Enfekte insanların dışkılarında da virüsün izlerine rastlanıyor, ancak bunun hastalık bulaştırıp, bulaştırmadığı henüz net değil.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ece Erken'in sevgilisinin boşandığını iddia ettiği belge sahte çıktı.Mahkeme suç duyurusunda bulundu12 Haziran 2020 Cuma 16:56
  • Cankurtaranlar temas ederek suni teneffüs yapamayacak12 Haziran 2020 Cuma 16:54
  • Dezenfektan kullanan veteriner, polis kontrolünde alkollü çıkınca ehliyetine el kondu11 Haziran 2020 Perşembe 19:11
  • Sanal dolandırıcılığa karşı kitap yazan avukatın ismi ve fotoğrafıyla dolandırıcılık yapmaya çalıştılar11 Haziran 2020 Perşembe 16:47
  • Pandemiyi yenen Yeni Zelanda'da vahşi tavuk istilası10 Haziran 2020 Çarşamba 18:30
  • Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır hayatını kaybetti!10 Haziran 2020 Çarşamba 17:58
  • Beyin ameliyatı olurken zeytin dolması yaptı10 Haziran 2020 Çarşamba 17:57
  • Ferrari'sine 1 milyon 725 bin TL isteyen Kıvanç Tatlıtuğ aracını satamadı!10 Haziran 2020 Çarşamba 17:26
  • Aynı maskeyi birkaç kez kullanan oyuncu Esra Akkaya enfeksiyon kaptı10 Haziran 2020 Çarşamba 17:03
  • Eşeğe gözaltı sosyal medyanın gündemine oturdu09 Haziran 2020 Salı 18:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti