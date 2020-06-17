Çinli uzmanlar: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek, hastalık bulaştırabilir

Uzmanlar, klozet kapağı açıkken sifon çekmenin bir su zerrecikleri bulutu yarattığını ve bunun koronavirüs gibi enfeksiyonların nefes yoluyla bulaşmasına neden olabileceğini açıkladı.

Uzmanlar, klozet kapağı açıkken sifon çekmenin bir su zerrecikleri bulutu yarattığını ve bunun Koronavirüs gibi enfeksiyonların nefes yoluyla bulaşmasına neden olabileceğini açıkladı.

Çinli bilim insanları, sifon çekmenin yerden 91 metre uzunluğuna kadar bir sprey bulutu yarattığını hesapladı.

Uzmanlar sifonu klozet kapağını kapatarak çekmenin, bunu önleyebileceğini belirtti.

Koronavirüs, öksürük ve hapşırıkla yayılan zerreciklerle ya da bu zerreciklerin bulunduğu objelerle yayılıyor.

Enfekte insanların dışkılarında da virüsün izlerine rastlanıyor, ancak bunun hastalık bulaştırıp, bulaştırmadığı henüz net değil.