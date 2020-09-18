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Çinli Virolog "Koronavirüs insan yapımı" dedi! Ortalık karıştı! İşte Çinli Virolog beklenen raporu

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ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, "Bilim adamı ekibimle ilk raporumu hazırladım ve çok yakında dünya ile paylaşacağız" demişti.
Çinli Virolog "Koronavirüs insan yapımı" dedi! Ortalık karıştı! İşte Çinli Virolog beklenen raporu

Koronavirüsü inceleyen ilk bilim insanlarından olan ve virüsün insan yapımı olduğunu söyledikten sonra ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, "Bilim adamı ekibimle ilk raporumu hazırladım ve çok yakında dünya ile paylaşacağız" demişti. O rapor geldi.

"LABORATUVARDA YAPILDI"

Koronavirüsün geninin incelendiği raporda, virüs geninin olağan dışı özelliklere sahip olduğu ve bu durumun doğal evrimden çok, virüsün sofistike laboratuvar modifikasyonuyla yapıldığını gösterdiği öne sürüldü.

"DOĞADA ORTAYA ÇIKAMAYACAK ÖZELLİKTE"

Doğal köken teorisinin yaygın olduğu ancak önemli bir destekten yoksun olduğunun belirtildiği raporda, koronavirüsün hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik bir virüsle tutarsız biyolojik özellikler yansıttığı belirtildi. Raporda, başak proteinlerin koronavirüs parçacıklarının dışını süslediği, konakçı hücre reseptörleri ile etkileşime aracılık ettikleri ve böylece konakçı aralığını belirlemeye yardımcı oldukları için enfeksiyonda önemli bir rol oynadıkları belirtilirken koronavirüsteki reseptör bağlayıcı motifin doğadan ortaya çıkamayacağı ve genetik mühendisliği ile yaratılmış olması gerektiği belirtildi.

"HALKI ALDATMAKTAN BAŞKA BİR İŞE YARAMAYACAK"

Virüsün yarasa ve pangolin ile bağlantılı olduğuna yönelik ortaya çıkan yayınların son derece şüpheli ve muhtemelen sahtekarlık olduğunun belirtildiği raporda, bu uydurmaların halkı aldatmaktan başka bir şeye yaramayacağı ve bilimsel topluluk ile vatandaşları koronavirüsün gerçek kimliğini öğrenmekten mahrum bırakacağı ifade edildi.

"DOĞANIN EŞİT DERECE BİR VİRÜS YARATMASI NADİRDİR"

Raporda ayrıca şu ifadeler kullanıldı: Doğal rekombinasyon olayı SARSCoV-2'nin ortaya çıkmasından sorumluysa, ZC45/ ZXC21 benzeri virüs ve SARS benzeri bir RBM içeren bir koronavirüs, S1/nadir bir rekombinasyon şekli olan RBM. Dahası, SARS insanlık tarihinde yalnızca bir kez meydana geldiğinden, doğanın SARS'a bu kadar akıllı bir şekilde benzeyen bir virüs üretmesi en azından eşit derecede nadir olacaktır. Bu benzersiz SARS benzeri koronavirüsün ZC45/ ZXC21 benzeri ata virüs ile aynı hücrede bulunma ve iki virüsün "RBM-takas" tarzında yeniden birleşme olasılığı son derece düşüktür"

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