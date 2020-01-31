  • BIST 119.140
  • Altın 304,775
  • Dolar 5,9765
  • Euro 6,6232
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Çinli yolcu THY uçağından indirildi

» »
Türk Hava Yolları'nın bugün gerçekleştirilen İstanbul-Xi'an uçuşunda Çinli bir yolcu tepkiler üzerine uçaktan indirildi. Sefer yaklaşık 2,5 saat gecikmeyle yapılabildi.
Çinli yolcu THY uçağından indirildi

İstanbul'dan Çin'in Xi'an şehrine gitmek üzere yolcu alımı yapan TK196 sefer sayılı yolcu uçağındaki Çinli bir yolcuya diğer yolcular tarafından tepki gösterildi.

AirportHaber'in iddiasına göre, TC-JND kuyruk tescilli uçakta 4A'da oturan kadın yolcuda "gribal enfeksiyon olduğu" ancak sağlık ekipleri tarafından 'uçabilir' raporu verildiği buna rağmen diğer yolcuların duruma tepki gösterdiği öğrenildi.

Bunun üzerine Juan Wen (39) isimli yolcunun uçaktan indirildiği ve Türkiye saatiyle tarifeli olarak 01:55'te kalkışı planlanan uçak 04:27'de havalanabildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Starbucks, Çin'de 2 bin şubesini kapattı29 Ocak 2020 Çarşamba 12:56
  • Koronavirüsten ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi29 Ocak 2020 Çarşamba 11:00
  • Çin Devlet Başkanı Jinping: 'Şeytani' virüse karşı bir savaş yürütüyoruz28 Ocak 2020 Salı 19:06
  • Danimarka gazetesi Çin bayrağını koronavirüs sembolüyle çizdi; Pekin özür talep ediyor28 Ocak 2020 Salı 18:37
  • Afganistan'da uçak düştü27 Ocak 2020 Pazartesi 14:46
  • Çin kırmızı alarm veriyor: Pekin'e giriş ve çıkışlar yasaklandı!26 Ocak 2020 Pazar 12:12
  • Koronavirüs: Çin'deki yeni virüs nedeniyle ölü sayısı 41'e yükseldi, 10 kent karantinaya alındı25 Ocak 2020 Cumartesi 20:59
  • Çin Devlet Başkanı Jinping: Koronavirüs ilerlemesi hızlanıyor25 Ocak 2020 Cumartesi 20:49
  • Çin'deki virüs salgını Huawei'yi de etkiledi25 Ocak 2020 Cumartesi 18:15
  • Koronavirüs Salgınında Ölü Sayısı 41, Enfekte Sayısı Bin 287’ye Çıktı25 Ocak 2020 Cumartesi 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti