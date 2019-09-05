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Çinliler arasında yüz okumayla alışveriş yaygınlaşıyor

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Çinliler arasında yüz okumayla alışveriş yaygınlaşıyor
Çinliler arasında yüz okumayla alışveriş yaygınlaşıyor

Yüz okuyucu ile alışveriş yapmak, gizlilik ve güvenlik sorunlarına neden olmasına rağmen Çinliler arasında yaygınlaşıyor. Çok sayıda Çinli, pos cihazları ve kameralara kendi yüzünü gösterip gülümseyerek kredi kartsız ve şifresiz alışveriş yapıyor. 

Yüzle ödeme makineleriyle alışveriş yapan Bo Hu, artık cep telefonunu bile yanında getirmediğini söylüyor. Kullanıcılar ise bu yöntemin çok hızlı olduğunu söylüyor.

Öte yandan yazılım, suç oranlarının yüksek olduğu yerlerde vatandaşları fişleme yöntemi olarak kullanıldığı için eleştiriliyor. Avustralya’nın Sydney kentindeki Macquarie Üniversitesi’nden Çinli araştırmacı Adam Ni bu teknoloji hakkında şunları söyledi: “İnsanların kendisi hakkında verdikleri bilgiler onlar için büyük risk oluşturuyor. Örneğin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygurların etnik profiline ve suçlulara doğrudan ulaşabiliyorlar. Bu nedenle yüzle ödeme yöntemi çok endişe verici.”

E-alışveriş devi AliExpress’in e-ticaret ve finansal işlerini yürüten AliPay, yüzle alışveriş teknolojisi için üç yıl boyunca 420 milyon dolar (2.38 milyon lira) yatırım yapacağını açıkladı. 

Çinli teknoloji firması Sina Teknoloji’nin yayınladığı verilere göre ise yüzle ödeme kullanıcılarının yüzde 60’ı kendisini ‘çirkin’ hissettiğini açıklaması üzerine Alipay kendi kameralarına ‘güzelleştici filtreler’ koyacağını taahhüt etti.

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