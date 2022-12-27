  • BIST 5.434,51
  • Altın 1095.994
  • Dolar 18.6964
  • Euro 19.9152
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Çinliler uçak biletlerine hücum etti

» »
Çin'de yurt dışı seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla bilet aramaları tavan yaptı
Çinliler uçak biletlerine hücum etti

Çin’de Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğinin yeni bir işareti olarak yurt dışı seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığının duyurulmasıyla internetteki seyahat platformlarında uçak bileti aramalarında artış gözlendi.

Caixin’in haberine göre, açıklamanın ardından Çin’de en yaygın kullanılan çevrim içi seyahat platformlarından Qunar.com’da uluslararası uçuşlar için bilet aramaları 15 dakika içinde 7 kat arttı. Sitede aramalarda en popüler destinasyonlar Tayland, Japonya ve Güney Kore oldu.

Seyahat platformu Trip.com’da da yurt dışı seyahatler için bilet ve otel arayanların sayısı, ilk yarım saatte 10 kat arttı. Sitede arama rakamları son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

SON 3 YILIN ZİRVESİ

Alibaba’nın seyahat hizmetleri platformu Fliggy’de de uluslararası uçuş aramaları 8 kat arttı, yurt dışından Çin’e uçuşlar için yapılan aramalar ise son 3 yıldaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Ulusal Sağlık Komisyonu, dün yaptığı açıklamada Kovid-19’un 8 Ocak 2023’ten itibaren “A kategorisi salgın hastalık” olarak ele alınmayacağı, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca bu yönde uygulanan karantina tedbirlerinin kaldırılacağını duyurmuştu.

Yeni uygulamayla, yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin’in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağı, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacağı bildirilmişti.

Düzenlemeyle ayrıca havayolu şirketlerine Çin’den yurt dışı güzergahlara ve yurt dışından Çin’e haftada yalnızca bir uçuş hakkı tanıyan kısıtlamanın da kaldırılacağı duyurulmuştu.

Kısıtlama nedeniyle halen Çin’de uluslararası uçuşların sayısı pandemi öncesinin yüzde 8’i düzeyine gerilemişti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’den dikkat çeken Covid-19 kararı26 Aralık 2022 Pazartesi 20:32
  • Rus televizyonu Noel filminde Avrupa’yla dalga geçti26 Aralık 2022 Pazartesi 20:16
  • Rusya-Ukrayna savaşı 2022’de dünya siyasetini derinden etkiledi26 Aralık 2022 Pazartesi 16:45
  • Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle can kaybı sayısı 14'e yükseldi26 Aralık 2022 Pazartesi 11:59
  • İstihbarat raporu yayınlandı: Putin nükleer tehdidi ile ilgili endişe yaratan iddia25 Aralık 2022 Pazar 16:33
  • Çin'de resmi Kovid-19 rakamları ile gerçek salgın tablosu arasındaki fark büyüyor25 Aralık 2022 Pazar 14:29
  • Ukrayna alarmda: Bütün bölgelere uyarı yapıldı25 Aralık 2022 Pazar 12:40
  • Huzurevinde felaket: 20 kişi yangında hayatını kaybetti24 Aralık 2022 Cumartesi 12:16
  • Çin: ABD arkadan bıçaklamamalı23 Aralık 2022 Cuma 22:35
  • Çin, iki ABD'li yetkiliye yaptırım kararı aldı23 Aralık 2022 Cuma 21:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti