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“Cinnet Mevsimi” Belgeseli Yakın Doğu Kolejinde Yoğun İlgiyle İzlendi

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Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, geçtiğimiz yıllarda genç yaşta aramızdan ayrılan Arda Erkan’ın anısına çekilmiş ‘Cinnet Mevsimi’ adlı belgesel gösterimi organize etti.
“Cinnet Mevsimi” Belgeseli Yakın Doğu Kolejinde Yoğun İlgiyle İzlendi

Belgesel, Yakın Doğu Koleji oditoryumunda, Arda Erkan’ın anne ve babası Gülseren-Mustafa Erkan’ın da katılımıyla Yakın Doğu Koleji lise öğrencilerine izletildi. Yakın Doğu Koleji öğretmen, idareci ve öğrencilerinin izlerken duygulu anlar yaşadığı ve etkilendiği belgesel, herkeste büyük izler bırakarak büyük farkındalık yaratmayı başardı.

Gençlere Öğütler Verdi…

Öğrencilere yönelik kısa bir konuşma yapan anne Gülseren Erkan, çocuklarının akıllı ve arkadaş canlısı olduğunu, kimseyi kırmak istemeyen bir kişilik özelliği oduğundan bu kötü günleri yaşadıklarını; dolayısıyla da bundan sonraki gelecek nesillere ışık tutması, farkındalık yaratması için bu belgeseli izletmeyi görev olarak benimsediklerini söyledi. Gençlerin dışarıda oldukları sürelerde onlarla iletişim kurmaya çalışan anne ve babalarına kızmamalarını, alınmamalarını ve onlardan, ailelerinin kaygılarına hak vermelerini istediğini, arkadaşlarına da dikkat etmeleri gerektiği konusunda gençlere öğütler verdi.

Madde Bağımlılığına Neden Olan Etmenleri Anlattı…

Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi adına konuşan Rasiha Altunkaya, dayanıksız ve güçsüz bir kişilik yapısına sahip olma ve kaygıdan kaçma, kendini değersiz algılama, duygusal bakımdan olgunlaşmamış olma ve kötü alışkanlıklara sahip arkadaş çevresi gibi nedenlerin madde bağımlılığına sebep olabileceğini söyledi.

“Hayır” Diyebilmeye Vurgu Yaptı…

Bunun sadece akademik başarısızlığa veya bireysel psikolojik nedenlere bağlı olmayacağını, kimi zaman akademik olarak çok başarılı, arkadaş canlısı olan bireylerin de arkadaş ilişkilerinde ‘hayır diyemeyen’ kişilik özelliğinin de risk grubunda olabileceğine dikkat çeken Altunkaya erken çocukluktan genç yetişkinliğe uzanan gelişimsel süreçte çocuklarımızla ‘hayır’ demeye yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı. 

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