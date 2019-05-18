“Cinnet Mevsimi” Girne’de gösterildi

Girne Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü II.Sınıf öğrencilerinin organizesiyle gerçekleşen belgesel gösterimine Arda’nın anne ve babası Gülseren – Mustafa Erkan da katıldı.
Bölüm öğrencisi İpek Nida Küpeli’nin açılış kanuşması ardından öğrencilere yönelik konuşmalarda bulunan Erkan çifti, bbundan sonraki gelecek nesillere ışık tutması, farkındalık yaratması için bu belgeseli izletmeyi görev bildiklerini belirtti.
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