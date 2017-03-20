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Çin,nükleer silah müzakerelerine katılmayacak

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Çin,nükleer silah müzakerelerine katılmayacak
Çin, BM'nin bu yılki "Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması" müzakere toplantısına katılmayacağını açıkladı.

ÇinBirleşmiş Milletlerin (BM) bu yılki "Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması" müzakere toplantısına katılmayacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği günlük olağan basın toplantısında, anlaşmanın taraflarıyla "dürüst ve derin" diyaloğun ardından yaptıkları dikkatli değerlendirmeler neticesinde, bu yılki müzakerelere katılmama kararı aldıklarını söyledi.

Nükleer silahların kapsamlı şekilde yasaklanması ve topyekun imha edilmesinden yana olduklarının altını çizen Hua, "bu tutumlarının, söz konusu anlaşmanın temeliyle aynı doğrultuda olduğunu" dile getirdi.

Nükleer silahsızlanma hedefine bir günde ulaşılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Hua, bu amacın gerçekleştirilmesi için "küresel stratejik istikrarı ve ülkelerin ulusal güvenliğini teminat altına alacak şekilde adım adım ilerlenmesi gerektiğini" kaydetti.

İlgili sürecin mevcut nükleer silahsızlanma ve yayılmayı önleyici uluslararası mekanizmalar tarafından ele alınması gerektiğini savunan Sözcü Hua, "Müzakereye katılmayacak olsak da nükleer silahların yasaklanması ve topyekun imha edilmesi yönündeki kesin ve net tavrımız değişmeyecektir." ifadesini kullandı.

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